Vienna Vikings siegen 27:6 gegen Raiders Tirol in ELF

Von: apa

Die Vienna Vikings haben das “Battle of Austria” in der European League of Football (ELF) gegen die Raiders Tirol gewonnen. Vor 10.919 Zuschauern in der Generali-Arena in Wien siegten die Vikings am Samstag auch dank eines starken Schlussviertels klar mit 27:6 (12:6) gegen den Erzrivalen aus Tirol. Damit feierten die Vikings, die einen neuen Franchise-Zuschauerrekord aufstellten, den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel. Für die Raiders war es die erste Niederlage.

Die Vikings von Headcoach Chris Calaycay gewannen damit auch das fünfte Österreicher-Duell in der seit 2022 existierenden ELF gegen die Raiders. “Diese Statistik ist mir egal. Wir haben einen guten Schritt gemacht, es war ein knappes Spiel bis zum vierten Viertel”, sagte Calaycay bei Puls24. “Was für ein Tag. Wir haben die besten Fans der ELF.” Am 6. Juli kommt es zur Neuauflage in Innsbruck.

Die Raiders erwischten einen guten Beginn und gingen durch zwei Fieldgoals im ersten Viertel verdient mit 6:0 in Führung. Angefeuert von den heimischen Fans kamen die Vikings nur schwer ins Spiel, ein weiter Touchdown-Pass von Quarterback Ben Holmes auf Jordan Bouah glich die Partie wieder aus. Allerdings erwischte Vikings-Kicker Dennis Tasic einen schwachen Tag und verfehlte mehrmals. Vikings-Runningback Karri Pajarinen brachte die Gastgeber sieben Sekunden vor der Halbzeitpause mit einem weiteren gefangenen Pass in Führung.

Nach dem Seitenwechsel dominierten beide Defensivreihen. Die Raiders von Headcoach Jim Herrmann verabsäumten es, aus den eigenen Angriffen etwas Zählbares mitzunehmen. Im vierten Viertel sorgten zwei weitere Vikings-Touchdowns, darunter ein langer Lauf von Ersatz-Quarterback Alex Reischl, sowie ein Raiders-Fumble für die Vorentscheidung.

Am vergangenen Wochenende waren beide Teams mit klaren Auswärtserfolgen in die Saison gestartet. Für die Vikings geht es am 9. Juni in Polen bei den Wroclaw Panthers weiter, die Raiders empfangen tags zuvor die Barcelona Dragons.