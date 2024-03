Vier Heimsiege zum Viertelfinal-Auftakt

Bozen – Zum Viertelfinal-Auftakt gab es am Dienstag vier Heimsiege in der Alps Hockey League. Während die Rittner Buam SkyAlps und Hafro Cortina Hockey klar die Oberhand behielten, gewannen die Red Bull Hockey Juniors und Wipptal Broncos Weihenstephan erst nach Verlängerung – beiden Teams gelang zudem erst kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit der Ausgleich. Die „best-of-seven“-Serien werden am Donnerstag fortgesetzt.

Die Rittner Buam SkyAlps sind mit einer starken Leistung in die Playoffs der Alps Hockey League gestartet. Im ersten Spiel der Viertelfinalserie gegen den EC Bregenzerwald setzten sich die Blau-Roten am Dienstagabend in der Ritten Arena mit 4:1 durch. Auch ohne die kurzfristig ausgefallenen Kevin Fink und Stefan Quinz legten die Buam vor dem Heim-Publikum stark los und führten nach zehn Minuten durch Treffer von Giacomuzzi, Spinell und Valentini bereits mit 3:0. Im Mitteldrittel kamen auch die Gäste so langsam ins Spiel. Ausgerechnet in der bislang besten Phase der Gäste legte Ritten ein Tor nach. Prast vollendete ein Zwei-gegen-Eins zum vierten Treffer. Bregenzerwald stemmte sich im ersten AHL-Playoffspiel der Vereinsgeschichte gegen die Auftaktniederlage. Schließlich sorgte Roberts Lipsbergs in der 54. Minute für den Ehrentreffer, mehr war für die Vorarlberger nicht mehr möglich. Ritten-Goalie Colin Furlong verbuchte 30 Saves.

Auch Hafro Cortina Hockey wurde seiner Favoritenrolle im ersten Spiel der Viertelfinalserie gegen Meran gerecht. Die effizienten Hausherren gingen in der vierten Minute durch Riccardo Lacedelli in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Calder Anderson traf Jason Seed kurz vor der ersten Pause zum 2:1. Nach Wiederbeginn kassierten die Gäste zwei Strafen und Tommaso Traversa erhöhte in doppelter numerischer Überzahl. Der Stürmer stellte im Schlussdrittel mit seinem zweiten Treffer auf 4:1, Tommaso Alvera fixierte dann den 5:1-Endstand.

Juniors und Sterzing feiern Comeback-Siege

Die Red Bull Hockey Juniors holten sich den ersten Sieg im Playoff-Viertelfinale der Alps Hockey League gegen die Hockey Unterland Cavaliers mit 3:2 nach Verlängerung. Im ersten Drittel konnten die Juniors das Tempo vorgeben und das Spiel übernehmen, erzielten jedoch keinen Treffer. Unterland kam im zweiten Drittel besser aus der Kabine und ging durch Tore von Aleksi Käyrä und David Galassiti in Führung, die Juniors verkürzten durch Paul Vinzens. Im Schlussabschnitt gelang den Red Bull Hockey Juniors elf Sekunden vor Ende des Drittels der Ausgleich. In der anschließenden Verlängerung überstanden die jungen Salzburger eine 3 gegen 5 Unterzahl und konnten in der 73. Spielminute durch Vinzens das Spiel für sich entscheiden.

Eine Aufholjagd lieferte auch Sterzing im Heimspiel gegen Zell am See. Nach 30 Sekunden sah es aber gar nicht danach aus, denn James Livingston brachte die Hausherren in Führung. Die Gäste drehten die Partie aber binnen weniger Minuten zu ihren Gunsten. Früh im Mittelabschnitt erhöhte Neuzugang Niki Hartl mit seinem zweiten Treffer des Abends sogar auf 3:1 für Zell am See. Im Schlussabschnitt kamen die Broncos zunächst auf einen Treffer heran, Jacob Pfeffer stellte den Zwei-Tore-Vorsprung aber wieder her. Sterzing erzwang durch Connor Sanvido und Derek Topatigh eine Verlängerung, in der die Hausherren zunächst ein Powerplay nicht nützen konnten. Als dann Zell am See in Überzahl agierte, sorgte Davide Conci mit einem Shorthander für die Entscheidung.

Alps Hockey League | Viertelfinale 1:

Di, 5.03.2024: Red Bull Hockey Juniors – Hockey Unterland Cavaliers 3:2 OT (0:0,1:2,1:0,1:0)

Referees: KAINBERGER, LAZZERI, De Zordo, Eisl.

Goals 0:1 HCU Käyrä A. (20:33 / Nyman L. ,Markkula M. / EQ), 0:2 HCU Galassiti D. (27:00 / Wieser F. ,Sullmann M. / EQ), 1:2 RBJ Vinzens P. (34:36 / Wurzer M. ,Bosecker L. / EQ), 2:2 RBJ Ramoser J. (59:49 / Myllymaa K. / EQ), 3:2 RBJ Vinzens P. (72:28 / Noll P. ,Steffler D. / EQ)

Stand in der „best-of-seven“-Serie 1:0

Di, 5.03.2024: Wipptal Broncos Weihenstephan – EK Die Zeller Eisbären 5:4 OT (1:2,0:1,3:1,1:0)

Referees: HLAVATY, VOICAN, Moidl, Weiss.

Goals 1:0 WSV Livingston J. (00:30 / Cianfrone B. / EQ), 1:1 EKZ Putnik P. (00:46 / Alagic A. ,Lahoda A. / EQ), 1:2 EKZ Hartl N. (05:01 / Böhm M. ,Artner F. / EQ), 1:3 EKZ Hartl N. (20:35 / Widen F. ,Artner F. / PP), 2:3 WSV Eisendle P. (41:58 / Sanvido C. ,Maylan J. / EQ), 2:4 EKZ Pfeffer J. (43:38 / Hartl N. ,Artner F. / EQ), 3:4 WSV Sanvido C. (55:53 / Gschliesser F. ,Conci D. / EQ), 4:4 WSV Topatigh D. (57:08 / Capannelli A. ,Livingston J. / EQ), 5:4 WSV Conci D. (62:37 / Cianfrone B. ,Niccolai A. / SH)

Stand in der „best-of-seven“-Serie 1:0

Di, 5.03.2024: Rittner Buam SkyAlps – EC Bregenzerwald 4:1 (3:0,1:0,0:1)

Referees: BAJT, SCHAUER, Jeram, Seewald J.

Goals 1:0 RIT Giacomuzzi A. (03:01 / Ginnetti C. ,Kostner S. / PP), 2:0 RIT Spinell M. (07:13 / Kostner S. / EQ), 3:0 RIT Valentini E. (08:20 / Lang M. ,Amorosa T. / EQ), 4:0 RIT Prast J. (34:45 / Kostner J. ,Kostner S. / EQ), 4:1 ECB Lipsbergs R. (53:15 / Embrich E. / EQ)

Stand in der „best-of-seven“-Serie 1:0

Di, 5.03.2024, 20:30 Uhr: S.G. Cortina Hafro – HC Meran/o Pircher 5:1 (2:1,1:0,2:0)

Referees: BULOVEC, REZEK, Bergant, Cristeli.

Goals 1:0 SGC Lacedelli R. (03:55 / Adami F. / EQ), 1:1 HCM Anderson C. (13:39 / Gellon D. ,Ritchie N. / EQ), 2:1 SGC Seed J. (19:10 / Zardini Lacedelli N. ,Alvera’ T. / EQ), 3:1 SGC Traversa T. (21:41 / Cuglietta D. ,Di Tomaso G. / 5:3 PP), 4:1 SGC Traversa T. (50:51 / Juhola J. ,Zanatta L. / EQ), 5:1 SGC Alvera’ T. (51:28 / Zardini Lacedelli N. ,Colli A. / EQ)

Stand in der „best-of-seven“-Serie 1:0