Von: idr

Völs am Schlern – Die vierte Etappe der Mountain Tennis Trophy 2025 (powered by Banca Generali) ist geschlagen: beim vom 28. Mai bis 9. Juni in Völs am Schlern ausgetragenen Turnier zeigt sich der traditionsreiche Club vom Hochplateau erneut von seiner besten Seite – nicht einmal die wiederholten Regenschauer konnten das eingespielte OK-Team rund um Präsidentin Silvia Nössing und Oberschiedsrichter Ezio Bosin aus dem Konzept bringen. Mit 97 Herren und 44 Damen war das Teilnehmerfeld im Vergleich zum Vorjahr (63 Männer & 43 Frauen) deutlich angewachsen.

Für das sportliche Glanzlicht im Tableau der Herren sorgte einmal mehr Lokalmatador Horst Rieder (aus Völs, heuer für den TC Kaltern im Einsatz), der bei seinem Heimturnier den Titel im Open-Bewerb ohne Satzverlust erfolgreich verteidigte. Im Finale ließ er seinem ehemaligen Teamkollegen vom TC Rungg, Paolo Dagnino, beim 6:1, 6:0 keine Chance. „Ich war in diesem Jahr in der Situation meines letztjährigen Finalgegners: ausgeruhter und mit ein paar Matches weniger in den Beinen – somit konnte ich dank einer soliden Leistung heute Paolos Müdigkeit entscheidend ausnutzen. Dieser Titel bedeutet mir fast noch mehr als der erste, weil er mir beweist, dass ich nach wie vor auf einem guten Level spiele“, so Rieder im Sieger-Interview. Bei den Damen setzte sich Elina Popescu (ATA Battisti Trient) in einem packenden Duell gegen Lisa Peer (TC Comune di Bolzano) mit 6:4, 7:5 durch. Die Rumänin revanchierte sich so für die Niederlage vor Wochenfrist in den Regional-Play-Offs des Serie C-Teambewerbs und feierte nach Kaltern im Mai bereits ihren zweiten MTT-Titel in Serie.

Dramatisch wurde es auch in den Bewerben der sogenannten Conclusioni: im Endspiel der dritten Kategorie der Herren rang Elia Cesare vom TC Rungg seinen Gegner Fabian Hinteregger aus Brixen nach abgewehrtem Matchball mit 1:6, 6:0, 14-12 nieder. Bei den Damen holte sich Linda Bortolameolli (TC Rungg) durch ein 7:5, 6:4 gegen die leicht angeschlagene Völser Hoffnung Vickie Trocker den Titel. Ein echtes Déjà-vu im Stile von Paris bot das Finale der vierten Kategorie der Männer: Benedikt Kompatscher (ASV Völs) vergab beim Stand von 7:6, 6:5, 40-0 drei Championship Points – Nikolai Spirito (TC Gherdeina) drehte das Match nervenstark noch mit 7:6, 10-5. Im Pendant der Damen setzte sich Vera Kamaun (Ritten Sport) mit 6:1, 7:5 gegen Taylor Brizio (Tennis Brentonico) durch.