Viertelfinal-Aus von Dusek/Zerkhold im Snowboard-Cross-Mixed

Sonntag, 15. Februar 2026 | 14:13 Uhr
APA/APA/EXPA/ JOHANN GRODER/EXPA/ JOHANN GRODER
Von: apa

Die Hoffnungen auf eine dritte Medaille der ÖOC-Snowboard-Crosser bei den Olympischen Spielen in Italien sind bereits im Viertelfinale des Mixed-Bewerbs geplatzt. Pia Zerkhold ging am Sonntag in Livigno zwar als Führende in die Schlussgerade, der bereits im Ziel befindliche Jakob Dusek musste dann aber mitansehen, wie seine Partnerin noch von der Konkurrenz abgefangen wurde. Es bleibt damit bei Duseks Bronze und Gold von Alessandro Hämmerle, der im Mixed erkrankt fehlte.

