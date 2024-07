Vikings nach Kantersieg in Berlin in ELF weiter ungeschlagen

Von: apa

Die Vienna Vikings haben auch ihr neuntes Saisonspiel in der European League of Football (ELF) gewonnen. Die Wiener setzten sich am Sonntag auswärts bei Berlin Thunder überraschend klar mit 34:9 (17:6) durch und haben ihren Play-off-Platz als Sieger der Eastern Conference damit sicher. Bei drei ausständigen Spielen gegen schwächer eingeschätzte Teams scheint für den ELF-Champion von 2022 auch eine 12:0-Bilanz nach dem Grunddurchgang in Reichweite.

Die Vikings ließen die gefürchtete Berliner Offensive im Friedrich Ludwig Jahn Sportpark überhaupt nicht zur Entfaltung kommen. Dazu brillierte Quarterback Ben Holmes hinter einer starken Offensive Line mit 21 von 25 angebrachten Pässen, drei Touchdowns und keiner Interception. Die Wiener sind nun bereits zum dritten Mal in Folge Conference-Gewinner. “Das war unser Ziel. Das war der erste Berg, den wir auf dem Weg zum Meistertitel erklimmen wollten – und das haben wir gemacht”, erklärte Holmes.

Sonderlob von Holmes gab es für seinen Offensive Coordinator Max Sommer. Österreichs Nationalteam-Coach ist diese Woche zum zweiten Mal Vater geworden und durfte den Spielball mit nach Hause nehmen. Kommenden Samstag empfängt er mit den Vikings die Prag Lions, ehe ein Gastspiel bei den Helvetic Mercenaries (3. August) und zum Abschluss der regulären Saison ein weiteres Heimspiel in Wiener Neustadt gegen die Fehervar Enthroners (17. August) wartet. Die beiden Topteams des ELF-Grunddurchganges stehen direkt im Halbfinale.