Vonn berichtet von Fortschritten nach dritter Operation

Mittwoch, 11. Februar 2026 | 19:13 Uhr
Von: apa

Ski-Star Lindsey Vonn hat sich nach einer weiteren Operation aus dem Krankenhaus gemeldet. “Heute hatte ich meine dritte Operation, und sie war erfolgreich. Erfolg hat heute eine ganz andere Bedeutung als noch vor ein paar Tagen. Ich mache Fortschritte, und auch wenn es langsam vorangeht, weiß ich, dass alles gut werden wird”, schrieb die US-Amerikanerin auf Instagram. Vonn hatte in der Olympia-Abfahrt in Cortina d’Ampezzo eine komplizierte Schienbeinverletzung erlitten.

Die 41-Jährige, deren Traum von Olympia-Gold in der Abfahrt nach wenigen Sekunden zerplatzt war, bedankte sich beim medizinischen Team und ihren Unterstützern. “Außerdem gratuliere ich meinen Teamkollegen und allen Athleten des Team USA, die mich inspirieren und mir etwas geben, worüber ich mich freuen kann.”

