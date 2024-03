Vor wichtigem Spiel: Duce-Rufe im HofbrÃ¤uhaus

München/Rom – Kurz vor dem entscheidenden Champions-League-Achtelfinale in München haben Lazio-Fans für Aufsehen gesorgt. Ein Video, veröffentlicht von verschiedenen italienischen Medien, zeigt rund 50 Anhänger im Münchner Hofbräuhaus.

Die Atmosphäre ist aufgeheizt, während sie Diktator Benito Mussolini mit Rufen wie “Duce, Duce, Duce” huldigen. Mussolini, der zu Lebzeiten einen Vereinsausweis bei Lazio hatte, wird von einigen der Fans besungen.

Zusätzlich werden die “Schwarzhemden”, Mussolinis paramilitärische Milizen, verherrlicht.

Das Hofbräuhaus, bekannt als Gründungsort der NSDAP durch Hitler im Jahr 1920, wurde laut Bild wohl bewusst gewählt.

Einige Fans zeigen auch einen “Römischen Gruß”, vergleichbar mit dem Hitler-Gruß, der in Deutschland verboten ist.

Die Münchner Polizei bestätigte einen Einsatz im Hofbräuhaus, bei dem ein 18-jähriger Italiener vorübergehend festgenommen wurde und nach einer Zahlung im vierstelligen Euro-Bereich wieder freigelassen wurde.

"Duce, duce, duce"#SSLazio fans chanting fascist & pro-Mussolini slogans in #Munich's Hofbräuhaus beer hall (where Hitler held his Nazi Party's first big meeting) ahead of today's #UCL match between Lazio & #FCBayern.

(Video La Repubblica) #5marzo #FCBLAZ #BayernLazio #champions pic.twitter.com/XxYgAERYPM

— ANPI Scuola – Brescia 🐦 (@ANPI_Scuola) March 5, 2024