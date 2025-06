VSS/Raiffeisen Landesmeister & Pokalsieger stehen fest

Von: Ivd

Freienfeld – Am Samstag trafen die besten Fußballer des Landes der Kategorien Freizeit, Altherren und Kleinfeld in Freienfeld aufeinander und kämpften um den VSS/Raiffeisen Landesmeistertitel. Das Pokalfinale der Freizeit und Kleinfeld fand erstmals im Rahmen eines gemeinsamen Abschlussspieltages in Eppan/Rungg statt.

Die neuen VSS/Raiffeisen Freizeit-Landesmeister sind die Spieler des ASV St. Pauls. In einem packenden Spiel konnten die Paulsner das Finale gegen den FC Runcadic für sich entscheiden. Den VSS/Raiffeisen Landesmeistertitel der Altherren gewann der ASV Plose nach einem wahren Fußballkrimi gegen SSV Taufers. Nach der regulären Spielzeit stand es 1:1-Unentschieden. Im Elfmeterschießen hatten die Eisacktaler das Glück auf ihrer Seite und gewannen schließlich mit 8:7. In der Kategorie Kleinfeld setzte sich die Mannschaft des FC Selva aus Wolkenstein mit 2:0 gegen den Verein aus Schnals durch.

Erstmals wurden die Pokal-Endspiele an einem anderen Ort abgehalten. In der Sportzone Rungg in Eppan konnte sich bei den Kleinfeldspielen Latsch gegen Gitschberg behaupten, sowie St Pauls gegen Steinegg. Damit konnten die Paulsner in diesem Jahr gleich beide Titel holen.