Ekel-Alarm: Diese Pizza ist Made in Italy

Von: Ivd

Rom – Egal ob Döner-Pizza, Pizza Hawaii oder Pizza „Würstel“ – mit den regionalen Abwandlungen ihres Erfolgsschlagers mussten Italiener sich längst abfinden. Doch auch hartgesonnenen Pizza-Fusionisten dürfte der Anblick dieser Döner-Pizza „Made in Italy“ schwerfallen. Ist das noch Pizza?

Zu sehen ist eine Pizza Margherita, die auch ohne Topping nichts mit einer frischen Pizza zu tun hat. Doch genau das Topping macht diese Pizza so besonders, denn auf der Margherita in TK-Optik thront ein Berg von Dönerfleisch. Präsentation? Null von zehn. Doch auch die Frische des Fleisches lässt optisch zu wünschen übrig. Der Pizzakarton lässt auf einen Lieferdienst schließen, doch der X-Nutzer warnt leider nicht, welcher es ist.

Mutprobe: Pizza

Einem echten Pizza-Fan dürfte jetzt schon zum Weinen zumute sein, doch fängt die Liste der fragwürdigen Pizza-Trends damit erst an: Auf TikTok probiert ein Nutzer, seine TK-Pizza mit Rotkohl aufzupeppen. Süße Pizzen mit Obstgarnitur oder Schokoüberzug machen bereits seit einer Weile die Runde, doch diese Pizza Hawaii mit Kiwi anstatt Ananas schlägt dem Fass den Boden aus.

In einem Restaurant in Rom versucht man, diesen heidnischen Trends bereits Einhalt zu gebieten: Neben Klassikern wie Salami, Tonno und Quattro Formaggi findet sich auch die umstrittene Hawaii. Wer sich für sie entscheidet, muss allerdings tief in die Tasche greifen: 100 Euro und damit zehn- bis 15-mal so viel soll die Ananas-Pizza kosten – Schmerzensgeld für den Pizzaiolo wahrscheinlich.

Zurück zu den Wurzeln oder gerne etwas verrückter?

Ob Döner-Pizza oder Hawaii: Pizza ist und bleibt Geschmackssache. Doch einige Variationen müssen sich dem Druck der Öffentlichkeit aussetzen – sei es freiwillig wie mit der Rotkohl-Pizza oder unfreiwillig mit einem lausigen Lieferdienst der unappetitlichen Döner-Pizza. Fest steht: Vielen ist eine traditionelle Pizza am Ende doch lieber als diese Internet-Phänomene.