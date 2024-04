VSS/Raiffeisen Volleyball Finalspiele nach Rekordsaison

Am 13. April in Tramin

Tramin – Volleyball erfreut sich in Südtirol immer größerer Beliebtheit. So spielen in diesem Jahr mehr als 1.700 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den unterschiedlichen Turnieren des VSS mit. Die ersten VSS/Raiffeisen-Finalspiele der Rekordsaison gibt es am 13. April in Tramin.

Am kommenden Samstag stehen in Tramin die Finalspiele der Kategorien U20 Mädchen, Damen und Mixed statt. „Insgesamt 34 Teams sind dann am Start“, weiß VSS-Referent Kurt Jakomet. Der Terlaner koordiniert gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe – bestehend aus Elke Bachmann, Robert Dollinger, Stefan Gruber, Peter Innerhofer, Klaus Seeber, Günther Tumler und Walter Unterleitner – alle Finalspiele des VSS. Während U20 Mädchen und die Damen-Kategorie zu den Klassikern im VSS-Bereich zählen, glänzt vor allem die erst vor einem Jahr gegründete Mixed-Meisterschaft mit beindruckenden Zahlen. „Es freut uns, dass in diesem Jahr bereits 13 Mixed-Teams an den Turnieren teilgenommen haben“, so Jakomet.

Generell wurde nach der Corona-Pandemie versucht, das Referat auf breitere Beine zu stellen. So kam etwa auch eine U13- und eine U15-Kategorie neu zum Repertoire des Verbandes. Diese beiden Altersklassen tragen die VSS/Raiffeisen-Finalspiele am 20. April in Schlanders aus. Im Vinschgau werden dabei beeindruckende 38 Mannschaften erwartet. Insgesamt neun Mädchenteams treten hingegen in der heuer erstmals ausgeschriebenen U12-Saison an. „Bisher haben wir in dieser Altersklasse nur Minivolley angeboten, auf Wunsch der Vereine haben wir heuer aber auch eine klassische sechs-gegen-sechs-Variante gestartet und sind mit dem Verlauf sehr zufrieden“, erklärt Jakomet. Das große Finale findet am 4. Mai in Brixen statt.

Der Klassiker schlechthin, das große VSS/Raiffeisen Finale im Minivolleyball findet in diesem Jahr hingegen am 1. Juni in der Sportzone von Reischach an. Hier erwartet die Arbeitsgruppe des VSS-Referats Volleyball erneut rund 700 Teilnehmer und ein großes Volleyballfest zum Ausklang der Rekordsaison.