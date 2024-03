Warriors gewinnen trotz 40 James-Punkten in NBA bei Lakers

Vier Wochen vor Ende der regulären Saison haben die Golden State Warriors am Samstag in der Basketball-Profiliga NBA einen wichtigen Sieg bei den Los Angeles Lakers errungen. Die Warriors setzten sich trotz 40 Punkten und neun Assists von Lakers-Superstar LeBron James mit 128:121 durch und zogen in der Tabelle an dessen Team vorbei. Aktuell liegen sie in der Western Conference auf Rang neun und hätten im Play-in-Turnier ein Heimspiel gegen die Lakers um den Play-off-Einzug.

Warriors-Star Stephen Curry kehrte nach drei Spielen Pause wegen einer Knöchelblessur in die Startformation zurück und erzielte 31 Punkte. Die Lakers vermissten nach dem ersten Viertel schmerzlich den bei einem Zug zum Korb am Auge verletzten Anthony Davis. Hinter den beiden kalifornischen Star-Teams lauern auch die Houston Rockets noch auf ihre Play-off-Chance. Die Texaner fuhren mit einem 117:103 zu Hause gegen die Cleveland Cavaliers ihren fünften Sieg in Serie ein.