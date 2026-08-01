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Sportforum Mals: Es braucht neue Kozepte, um Bewegung zu fördern

Was Sportvereine im digitalen Zeitalter erwartet

Samstag, 01. August 2026 | 11:02 Uhr
Sportforum Mals 1
Verband der Sportvereine Südtirols
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Von: Sophia Molitor

Mals – Bereits zum siebten Mal war der VSS mit einem Fachreferenten beim Sportforum Mals vertreten. In diesem Jahr konnte mit Prof. em. Dr. Achim Conzelmann ein renommierter Sportwissenschaftler gewonnen werden, der zwei hochaktuelle Fachvorträge zu den Entwicklungen im Sport hielt.

Am Vormittag referierte Prof. em. Dr. Conzelmann zum Thema „Sport und Sportvereine: Entwicklungen und Herausforderungen im Zeitalter der digitalen Transformation“. Dabei beleuchtete er die Veränderungen von Sport und Gesellschaft durch Digitalisierung, Individualisierung und den Wandel der Lebenswelten. Im Mittelpunkt standen die Auswirkungen dieser Entwicklungen auf Bewegung, Gesundheit und soziale Kontakte – insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Neben einer fundierten Analyse zeigte der Referent auch praxisnahe Lösungsansätze für Sportvereine auf.

Statt gleiches Muster für alle, braucht es mehr individuelle Förderkonzepte

Am Nachmittag widmete sich Prof. em.  Dr. Conzelmann dem Thema „Individualisierung in der Talentförderung“. Der Vortrag vermittelte aktuelle sportwissenschaftliche Erkenntnisse zur Talententwicklung und verdeutlichte, dass der Weg an die sportliche Spitze nicht nach einem einheitlichen Muster verläuft. Stattdessen sind individuelle Förderkonzepte gefragt, die den unterschiedlichen Voraussetzungen und Entwicklungsverläufen junger Sportlerinnen und Sportler gerecht werden.

Unter den zahlreichen Gästen befanden sich auch VSS-Obmann Paul Romen sowie Bezirksvertreter Josef Plattner. „Prof. em. Dr. Conzelmann hat zwei äußerst interessante und informative Vorträge gehalten, die wertvolle Impulse für unsere Vereine geliefert haben“, zeigte sich Romen begeistert. Ebenfalls anwesend waren Laura Savoia, Amtsdirektorin des Amtes für Sport, sowie Gabriella Filippi.

Das Sportforum Mals bestätigte auch 2026 wieder seinen Ruf als bedeutender Treffpunkt des Südtiroler Sports. Über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten die Veranstaltung, um sich weiterzubilden, Erfahrungen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Das Sportforum bot einmal mehr eine gelungene Mischung aus Fachwissen, Begegnungen und sportlicher Begeisterung – ganz im Sinne des Mottos: Unterwegs für den Sport in Südtirol.

Bezirk: Vinschgau

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