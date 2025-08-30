Aktuelle Seite: Home > Sport > Wechsel von Woltemade von Stuttgart zu Newcastle perfekt
++ ARCHIVBILD ++ Nick Woltemade hat nach seinem Transfer gut lachen/Archivbild

Wechsel von Woltemade von Stuttgart zu Newcastle perfekt

Samstag, 30. August 2025 | 12:55 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Nick Woltemade hat nach seinem Transfer gut lachen/Archivbild
APA/APA/dpa/Soeren Stache
Schriftgröße

Von: APA/sda/dpa

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade wechselt von Stuttgart zu Newcastle United. Für den 23-jährigen Stürmer zahlt der Premier-League-Club eine Ablöse von gut 90 Millionen Euro. Damit ist Woltemade, um den auch Bayern München lange geworben hatte, der teuerste Verkauf der Clubgeschichte. Gemäß Mitteilung des englischen Vereins unterschrieb der Angreifer einen langfristigen Vertrag. Details wurden nicht genannt, er soll aber Berichten zufolge bis 2031 laufen.

Woltemade hatte durch seine furiose vergangene Saison, in der er zum A-Nationalspieler und zum EM-Star beim Final-Einzug der deutschen U21 aufstieg, das Interesse vieler Topclubs geweckt. Newcastle-Trainer Eddie Howe meinte, Woltemade erfülle genau die Anforderungen, nach denen der Club in der Offensive gesucht habe. “Nick ist außerdem ein toller Typ, wir freuen uns sehr, ihn in unserer Gruppe zu begrüßen”, sagte der Coach.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Schülervertretung fordert Klarheit zu Schulausflügen
Kommentare
72
Schülervertretung fordert Klarheit zu Schulausflügen
Tochter Joelle hat Achammers Leben völlig verändert
Kommentare
56
Tochter Joelle hat Achammers Leben völlig verändert
Nach „Mia Moglie“ erschüttert neuer Sexismus- und Revenge-Porno-Skandal Italien
Kommentare
29
Nach „Mia Moglie“ erschüttert neuer Sexismus- und Revenge-Porno-Skandal Italien
Rat der Gemeinden: Oberstaller löst Schatzer ab
Kommentare
27
Rat der Gemeinden: Oberstaller löst Schatzer ab
Die Löhne sind gestiegen – die Kosten auch
Kommentare
26
Die Löhne sind gestiegen – die Kosten auch
Anzeigen
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 