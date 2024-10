Wegen fehlender Halle nur ein WM-Startplatz für Österreich

Von: apa

Das ÖRV-Team muss sich bei der nächstwöchigen Bahnrad-WM in Dänemark mit nur einem Startplatz begnügen. Weil es nach dem Abriss des Dusika-Stadions keine Veranstaltungsstätte für UCI-Bewerbe mehr gibt, erhielt der österreichische Verband für die Titelkämpfe gemäß Reglement keine Startplätze. Einzig Tim Wafler darf dank einer Wildcard das Ausscheidungsrennen fahren. Keine ÖRV-Teilnahme wird es trotz erreichter Quotenplätze im Omnium, Scratch, Punkterennen und Madison geben.

In den vergangenen Jahren hatte es noch Ausnahmegenehmigungen für das rot-weiß-rote Team und dadurch WM-Starts in diversen Disziplinen gegeben, diesmal lehnte der Weltverband (UCI) das Ansuchen laut ÖRV aber ab. Die WM in Kopenhagen beginnt am 16. Oktober, Olympiateilnehmer Wafler hat seinen einzigen Einsatz zum Abschluss der Titelkämpfe am 20. Oktober im “Elimination Race”.