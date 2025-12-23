Aktuelle Seite: Home > Sport > Weihnachtswoche bringt zwei Spiele gegen österreichische Teams
Jahresende für die Rittner Buam

Weihnachtswoche bringt zwei Spiele gegen österreichische Teams

Dienstag, 23. Dezember 2025 | 11:07 Uhr
Rittner Buam SkyAlps-EC Bregenzerwald
Max Pattis
Von: Ivd

Klobenstein – Die Rittner Buam SkyAlps können über die Weihnachtsfeiertage nur ganz kurz die Beine hochlegen. Denn schon am Stephanstag geht der Spielbetrieb in der Alps Hockey League weiter. Dann steht die Auswärtsfahrt zum EC Bregenzerwald nach Dornbirn auf dem Programm, ehe am Sonntag der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel auf dem Ritten gastiert.

Wie wichtig diese Spiele sind, sieht man an der aktuellen Tabellensituation. Denn sowohl der EC Bregenzerwald als auch die EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel sind direkte Konkurrenten im Rennen um ein Ticket für die Master Round, welches mit einer direkten Qualifikation für die Playoffs gleichkommt. Nach dem Grunddurchgang in den Top-Fünf der Alps Hockey League zu stehen, das war das ausgeschrieben Ziel der Rittner Buam SkyAlps. Punkten die Blau-Roten in diesen Spielen, dann kommt man diesem Ziel einen großen Schritt näher, wie auch Manuel Öhler betont: „Wir müssen wieder in die Top-Fünf zurückkommen, um in der Master Round dabei zu sein. Das ist für uns auf jeden Fall machbar, denn wir treffen auf einige direkte Konkurrenten, die gilt es dann zu schlagen. Dazu gehören natürlich auch Bregenzerwald und Kitzbühel.“

Die Vor-Weihnachszeit hat den Rittner Buam SkyAlps zuerst zwei Overtime-Siege gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan und den Tabellenführer Red Bull Hockey Juniors beschert, dann aber mussten sie sich am Montag gegen Nachzügler HDD Jesenice mit 2:4 geschlagen geben. „Das war ein Ausrutscher und in den Spielen gegen Bregenzerwald und Kitzbühel wollen wir unbedingt wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Zuvor haben wir gut gespielt, daran wollen wir anknüpfen“, sagt Öhler. Für die Spiele in der Weihnachtswoche fehlt Headcoach Dave MacQueen voraussichtlich kein Spieler, der kurzzeitig angeschlagene Brandon Alderson dürfte in den Kader zurückkehren.

