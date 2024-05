Weltmeisterin Höll gewinnt Downhill-Weltcupauftakt

Die Salzburgerin Valentina Höll hat an der Stätte ihres vorjährigen WM-Triumphes in Fort William in Schottland auch den Weltcup-Auftakt im Downhill-Mountainbiken gewonnen. Die Titelverteidigerin war am Sonntag 0,56 Sekunden schneller als die Deutsche Nina Hoffmann. Dritte wurde Lokalmatadorin Tahnee Seagrave (+1,83). Bei den Männern fuhr Vizeweltmeister Andreas Kolb auf Rang neun, gut fünf Sekunden hinter dem klaren französischen Sieger Loic Bruni.

Als zweite Station wartet Anfang Juni der Heimweltcup in Leogang.