Widmann und Jedelhauser gewinnen 49. Giro delle Dolomiti

Von: mk

Bozen – Die 49. Ausgabe des Giro delle Dolomiti ist mit Favoritensiegen zu Ende gegangen. Der Traminer Georg Widmann und Julia Jedelhauser aus Deutschland gewannen auch die fünfte und abschließende Etappe und sicherten sich souverän den Gesamtsieg.

Widmann kam am Freitag auf dem zeitgestoppten Teil von Terlan nach Verschneid allein ins Ziel. “Die Steigung hatte es in sich”, sagte der Traminer, der mit seiner Woche “vollauf zufrieden” war. Wenn man ihm vor dem Giro-Start gesagt hätte, dass er alle fünf Etappen gewinnen würde, hätte er nicht daran geglaubt. “Die Gegner schlafen auch nicht, Ralph hat mich die gesamte Woche auf Trab gehalten.” Ralph Ziegaus aus Deutschland sicherte sich auch am Freitag Platz zwei und lag in der Gesamtwertung nach fünf Etappen 2.38 Minuten hinter Widmann.

Bei den Damen setzte Julia Jedelhauser auch am abschließenden Tag ihre Dominanz fort. Nur vier Herren waren in Verschneid schneller als die Allgäuerin, die mehr als sechs Minuten Vorsprung auf die zweitplatzierte Julia Tanner hatte. “Ich war jeden Tag rund drei, vier Minuten schneller, als mein Trainer es berechnet hatte”, freute sie sich nach ihrem souveränen Gesamtsieg. Jedelhauser lieferte den Herren auf allen Etappen einen sportlichen Kampf: “Dass ich fünf Tage lang relativ gut mit den Herren mithalten konnte, hätte ich nicht gedacht.”

Zufriedene Veranstalter

Der Siegerin gefiel das “Gesamtkonzept” des Giro sehr: Rennen, eine tolle Landschaft – “es ist für alle etwas dabei.” Widmann lobte ebenfalls das “Ambiente und Format” und nahm aufgrund der guten Organisation sogar “ein bisschen Tour-de-France-Feeling” wahr.

OK-Chefin Bettina Ravanelli sprach von einer “perfekten Woche” und einer “sehr harmonischen Stimmung” im Teilnehmerfeld aus 25 Nationen. Sogar ein Fahrer aus Japan war mit dabei. Bei dieser Ausgabe wurde verstärkt Wert auf die lokale Gastronomie und kleine kulturelle Highlights gelegt, sagte sie. Damit soll Südtirol “so gut wie möglich auf einem Tablett” präsentiert werden.

Im kommenden Jahr findet dann der Jubiläums-Giro statt. Georg Widmann hofft, auch bei der 50. Ausgabe dabei zu sein. Julia Jedelhauser versprach lächelnd nach ihrem Sieg: “Ich werde da sein. Definitiv.”

49. Giro delle Dolomiti – Ergebnisse:

Top-5 Herren der 5. Etappe

1. Georg Widmann ITA 32.17 Minuten

2. Ralph Ziegaus GER 33.32

3. Jérémy Clément FRA 33.41

4. Stefan Vasilev BUL 33.58

5. Eduard Rizzi ITA 34.54

Top-5 Damen der 5. Etappe

1. Julia Jedelhauser GER 34.00 Minuten

2. Julia Tanner ITA 40.07

3. Christina Hildenstab GER 41.29

4. Bianca Morvillo ITA 41.39

5. Romana Fritz-Winter AUS 44.53

Gesamtwertung Herren

1. Georg Widmann ITA 2.17.28 Stunden

2. Ralph Ziegaus GER 2.20.05

3. Jérémy Clément FRA 2.22.37

4. Stefan Vasilev BUL 2.23.58

5. Eduard Rizzi ITA 2.24.27

Gesamtwertung Damen

1. Julia Jedelhauser GER 2.24.32 Stunden

2. Julia Tanner ITA 2.48.20

3. Christina Hildenstab GER 2.50.24

4. Bianca Morvillo ITA 2.52.04

5. Hristina Kozareva BUL 3.03.06