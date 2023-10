Wiesberger bei LIV-Golfturnier in Saudi-Arabien Elfter

Golfprofi Bernd Wiesberger hat am Sonntag beim LIV-Turnier in Jeddah mit insgesamt acht unter Par Platz elf belegt. Den Siegerscheck von vier Millionen Dollar sicherte sich Brooks Koepka, der seinen US-Landsmann Talor Gooch nach Gleichstand mit 14 unter im Stechen bezwang. Den mit 18 Millionen Dollar dotierten Gesamtsieg holte sich aber Gooch. Wiesberger landete an der 41. Stelle. Ab Freitag steigt in Miami noch das Teamfinale der mit saudischen Geldern finanzierten Tour.

Auf der World-Tour machte Lukas Nemecz bei den Open de Espana durch eine starke Schlussrunde noch einiges an Boden gut. Der Steirer verbesserte sich in Madrid mit einer 65 von sechs unter Par um 19 Positionen auf den 53. Endrang. Im Kampf um die Tourkarte für die nächste Saison tritt er ab Donnerstag beim Andalucia Masters in Sotogrande an. Der Turniertitel in Madrid ging 17 Schläge vor Nemecz an den überlegen siegreichen Franzosen Matthieu Pavon.