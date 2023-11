Wipptal Broncos fertigen Jesenice ab

Sterzing – Fünf Heimsiege und zwei Auswärtssiege gab es in der Alps Hockey League zu Allerheiligen. Tabellenführer EK Die Zeller Eisbären setzte sich im Derby beim EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel knapp mit 2:1/SO durch. Einen klaren 6:1-Heimsieg über HDD SIJ Acroni Jesenice feierten die Wipptal Broncos Weihenstephan. Sowohl Jesenice, Sterzing als auch die Rittner Buam SkyAlps, die sich knapp gegen die Steel Wings Linz AG durchsetzten, haben in der Tabelle 30 Punkte inne und somit vier Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Zell am See. Bereits den siebenten Sieg am Stück feierte Vorjahresfinalist S.G. Cortina Hafro.

Über einen klaren 6:1-Heimsieg durften die Wipptal Broncos Weihenstephan gegen Titelverteidiger HDD SIJ Acroni Jesenice jubeln. Im ersten Saisonduell setzte sich noch der Tabellenzweite aus Slowenien mit 5:4/OT durch. In der Tabelle sind die Broncos mit Jesenice gleichgezogen. Beide Teams haben 30 Punkte inne. JES liegt aufgrund des besseren Torverhältnisses weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Spitzenreiter Zell am See beträgt vier Punkte. Am Mittwoch startete die Partie zunächst ausgeglichen. Nach dem ersten Drittel stand es 1:1-Unentschieden. Danach übernahmen aber die Hausherren das Kommando und legten alleine im zweiten Drittel drei Treffer nach. Zwei weitere Tore erzielten die Broncos im Schlussabschnitt. Insgesamt trugen sich bei den Südtirolern sechs verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein. Für Jesenice war es bereits die dritte Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen.

Zell am See gewinnt Derby in Kitzbühel

1250 Zuseher*innen sahen ein sehr spannendes Derby zwischen dem EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel und dem EK Die Zeller Eisbären. Am Ende setzte sich der Tabellenführer aus Zell am See knapp mit 2:1 nach Shootout durch und feierte den sechsten Sieg aus den vergangenen sieben Spielen. Der Vorsprung der Eisbären auf die ersten Verfolger beträgt vier Punkte. In einer torarmen Partie ging Kitzbühel durch einen Treffer von Kevin Szabad in der 33. Minute in Führung. Beim 1:0 für die Hausherren blieb es bis 16 Minuten vor Spielende, ehe AHL-Topscorer Tomi Wilenius zum Ausgleich traf. Für den Finnen war es bereits der 29. Scorerpunkt. Anschließend konnten beide Teams keine Entscheidung herbeiführen, weshalb es zunächst in die Overtime und anschließend ins Shootout ging. In diesem erzielte Daniel Ban den entscheidenden Treffer für die Gäste aus Pinzgau. Für Kitzbühel war es die zweite Niederlage in Folge. In der Tabelle liegen die Tiroler auf Platz zehn.

Heimsiege für Cortina, Ritten und Gröden

S.G. Cortina Hafro setzte sich gegen HK RST Pellet Celje mit 5:3 durch und feierte bereits den siebenten Sieg in der Alps Hockey League in Folge. In der Tabelle liegt der amtierende Vizemeister weiterhin auf Platz fünf. Gegen den Liganeuling aus Slowenien taten sich die Italiener aber lange Zeit schwer. Nach neun Minuten lag der Tabellenzwölfte sogar mit 2:1 in Front. Am Ende ging es mit einem 2:2 in die erste Drittelpause. Im Mittelbaschnitt kamen keine Tore aufs Scoreboard. Erst in der 49. Minute konnten die Hausherren in Unterzahl durch Diego Cuglietta in Führung gehen. Nur kurze Zeit später sorgte Riccardo Lacedelli mit dem Treffer zum 4:2 für die Vorentscheidung. Zwar konnte Celje noch einmal verkürzen, am Ende jedoch zu wenig für einen Punktgewinn in Cortina.

Auch der Tabellenvierte Rittner Buam SkyAlps setzte seinen Erfolgslauf fort und feierte den vierten Sieg am Stück. Aber auch die Südtiroler hatten bei ihrer Partie zu Allerheiligen einige Probleme. Gegen die Steel Wings Linz AG setzten sich die Buam nur knapp mit 3:2 durch. Für die Steel Wings war es die zweite Niederlage aus den letzten fünf Spielen. In der Tabelle liegen die Oberösterreicher auf Platz elf. Nach einem torlosen Startdrittel ging Ritten im zweiten Drittel mit einem Doppelschlag mit 2:0 in Führung. Nach 40 Minuten lagen die Hausherren mit 3:1 in Front. In der 49. Minute konnte Linz in doppelter Überzahl noch einmal auf 2:3 verkürzen, der Ausgleich gelang ihnen aber anschließend nicht mehr.

Der HC Gherdeina valgardena.it setzte sich gegen den SHC Fassa Falcons mit 3:2 nach Shootout durch und gab in der Tabelle „die rote Laterne“ an das spielfreie EC-KAC Future Team ab. Mit elf Punkten liegt Gröden nun auf Platz 15. Fassa, dass die vergangenen sechs Spiele allesamt verloren hat, liegt einen Platz und Punkt vor der Furie. Am Mittwoch hatten die Falken bis 27 Sekunden vor Ende des dritten Spielabschnitts eine 3:2-Führung inne und einen Spieler mehr auf dem Eis. Die Italiener brachten den Vorsprung aber nicht ins Ziel, denn Samuel Moroder traf in Unterzahl zum 3:3-Ausgleich. Im Shootout war es Anthony DeLuca der den entscheidenden Penalty verwertete.

Unterland gewinnt Torfestival gegen Lustenau

Mit 6:5 nach Overtime setzten sich die Hockey Unterland Cavaliers gegen den EHC Lustenau durch und feierten somit den dritten Sieg in Serie. Für den Tabellenneunten Lustenau war es die erste Niederlage nach zuvor zwei Siegen en Suite. In einer abwechslungsreichen Partie gingen zunächst die Hausherren aus Neumarkt mit 2:0 in Führung, nach 31 Minuten lagen sie mit 3:1 in Front. Lustenau kam aber noch im zweiten Drittel zurück, womit es mit einem 3:3 in die Pause ging. Im Schlussabschnitt wurde es dann turbulent. Zunächst ging wieder Unterland in Führung, ehe die Gäste aus Vorarlberg in der 48. Minute binnen 18 Sekunden in Überzahl doppelt trafen und somit erstmals an diesem Abend die Führung übernhamen. Am Ende setzte sich aber dennoch die Heimmannschaft, dank Elmeri Hällfors, nach Overtime durch. Der 21-jährige Finne glich zunächst nur zehn Sekunden nach dem Rückstand aus. In der Verlängerung vollendete der Angreifer nach 72 Sekunden eine Vorarbeit von Aleksi Käyrä eiskalt. Für Hellförs war es der erste Doppelpack in der Alps Hockey League.

Juniors mit klarem Auswärtssieg in Meran

Die Red Bull Hockey Juniors bestätigten ihren Aufwärtstrend mit einem klaren 8:1-Sieg beim HC Meran/o Pircher. Für die Juniors war es der sechste Sieg aus den vergangenen sieben Spielen. In der Tabelle sind sie bereits wieder auf Platz sechs zu finden und somit aktuell auf einem Master Round-Platz. Meran wiederum ist Tabellendreizehnter und kassierte die dritte Niederlage am Stück. Bereits nach dem ersten Drittel lagen die Gäste mit 4:0 in Führung. Sowohl im zweiten als auch im dritten Spielabschnitt legten sie jeweils zwei Treffer nach. Am Ende trugen sich bei RBJ sieben verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein. Lediglich Kalle Myllymaa traf im Powerplay doppelt.

Alps Hockey League | 01.11.2023:

S.G. Cortina Hafro – HK RST Pellet Celje 5:3 (2:2, 0:0, 3:1)

Referees: EGGER, FAJDIGA, Cristeli, Javornik | Zuseher: 465

Goals SGC: 1:0 Alvera T. (2. Traversa T. – Carozza M.), 2:2 Carozza M. (11. Alvera T. – Zanatta M.), 3:2 Cuglietta D. (49./SH1), 4:2 Lacedelli R. (51. Cuglietta D. – Di Tomaso G.), 5:3 Adami F. (60. Sanna M.)

Goals HKC: 1:1 Flajs Z. (8. Flajs J.), 1:2 Mintautiskis M. (9. Sotlar J.), 4:3 Kalan L. (57. Jenko J. – Mintautiskis M.)

Rittner Buam SkyAlps – Steel Wings LINZ AG 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

Referees: BENVEGNU, STEFENELLI, De Zordo, Formaioni | Zuseher: 427

Goals RIT: 1:0 Lang M. (22. Szypula E. – Insam M.), 2:0 Coatta M. (28./PP1 Szypula E. – Amorosa T.), 3:1 Coatta M. (38. Kostner S. – Fink K.)

Goals SWL: 2:1 Persson W. (28. Dorion M. – Maurer P.), 3:2 Söllinger P. (49./PP2 Sticha T.)

EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel – EK Die Zeller Eisbären 1:2/SO (0:0, 1:0, 0:1)

Referees: HLAVATY, OREL, Legat, Schonaklener | Zuseher: 1250

Goal KEC: 1:0 Szabad K. (33. Niemelä J. – Seto C.)

Goals EKZ: 1:1 Wilenius T. (44. Huard N. – Altmann M.), 1:2 Ban D. (65./SO)

Wipptal Broncos Weihenstephan – SIJ Acroni Jesenice 6:1 (1:1, 3:0, 2:0)

Referees: HOLZER, PINIE, Fleischmann, Rinker | Zuseher: 537

Goals WSV: 1:0 Zecchetto A. (8. Eisendle P. – Messner M.), 2:1 Eisendle P. (23./PP1 Livingston J. – Maylan J.), 3:1 Livingston J. (34./PP1 Capannelli A. – Eisendle P.), 4:1 Conci D. (39. Topatigh D. – Niccolai A.), 5:1 Cianfrone B. (49. Soraruf D. – Conci D.), 6:1 Niccolai A. (51. Zecchetto A. – Maylan J.)

Goal JES: 1:1 Kumanovic L. (10. Bohinc M. – Svetina E.)

Hockey Unterland Cavaliers – EHC Lustenau 6:5/OT (2:0, 1:3, 2:2)

Referees: BASSO, MOIDL, Abeltino, Seewald | Zuseher: 483

Goals HCU: 1:0 Markkula M. (11. Pertile G.), 2:0 Kaufmann M. (14./PP1 Markkula M.), 3:1 Käyrä A. (31./PP1 Nyman L. – Markkula M.), 4:3 Galassiti D. (42./SH1 Markkula M.), 5:5 Hällfors E. (48. Kaufmann M. – Käyrä A.), 6:5 Hällfors E. (62./OT Käyrä A. – Nyman L.)

Goals EHC: 2:1 Wennlund M. (23.), 3:2 Wilfan M. (36./PP1 Alasaari F. – Öhrvall H.), 3:3 Öhrvall H. (37./PP1 Alasaari F. – Johansson M.), 4:4 Wennlund M. (48./PP2 Alassari F. – Puschnik K.), 4:5 Haberl L. (48./PP1 Moosbrugger L. – Haberl D.)

HC Gherdeina valgardena.it – SHC Fassa Falcons 4:3/SO (1:2, 0:0, 2:1)

Referees: SORAPERRA, WUNTSCHEK, Brondi, Wucherer | Zuseher: 363

Goals GHE: 1:0 DeLuca A. (9. Sölva M. – Schulze K.), 2:2 McGowan B. (44. DeLuca A. – Schulze K.), 3:3 Moroder S. (60./SH1 Willeit C. – Schulze K.), 4:3 DeLuca A. (65./SO)

Goals FAS: 1:1 De Toni E. (14./PP1 Sylwander J. – Näslund V.), 1:2 Felicetti L. (15. Selin S.), 2:3 Selin S. (52. Näslund V.)

HC Meran/o Pircher – Red Bull Hockey Juniors 1:8 (0:4, 1:1, 0:3)

Referees: RUETZ, WIDMANN, Hesina, Telesklav | Zuseher: 950

Goal HCM: 1:5 Ritchie N. (36. Gellon D. – Borgatello C.)

Goals RBJ: 0:1 Vinzens P. (2. Steffler D.), 0:2 Helander J. (10. Rebernig A.), 0:3 Zelenov V. (16. Rebernig A.), 0:4 Myllymaa K. (19./PP1 Helander J.), 0:5 Schreiner V. (29./PP2 Steffler D. – Myllymaa K.), 1:6 Assavolyuk D. (41./PP1), 1:7 Wurzer M. (46. Vinzens P.), 1:8 Myllymaa K. (59./PP1 Helander J. – Hörl L.)