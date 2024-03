WM-Medaille für Treichl im Viererbob in Reichweite

Markus Treichl liegt bei der Bob-Weltmeisterschaft in Winterberg im Vierer-Bewerb zur Halbzeit in Schlagdistanz zu einer Medaille. Der Tiroler rangiert mit seiner Crew Sascha Stepan, Markus Sammer und Kristian Huber nach zwei guten Läufen am Samstag auf Platz fünf, auf Bronze fehlen nur 15/100 Sekunden. In Führung liegen drei deutsche Schlitten mit dem zweifachen Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich an der Spitze.

Jakob Mandlbauer mit seinen Anschiebern Dominik Hanschitz, Daiyehan Nichols-Bardi und Lukas Zech belegen vor den zwei Finalläufen am Sonntag (14.00 Uhr) Rang 13 unter 22 klassierten Bobs, gut neun Zehntelsekunden hinter ihren rot-weiß-roten Landsleuten. Am Samstag werden die Medaillen im Zweierbob der Frauen verteilt, Katrin Beierl und Anna Schenk liegen vorerst auf Rang zwölf.