WM-Silber für Senoner mit dem italienischen Canadier-Team 

Von: luk

Krakau – Erfolgreiche erste Wettkampftage für Lars Aaron Senoner bei den Junioren-Weltmeisterschaften im Kanuslalom in Krakau. Der 17-jährige Athlet des SC Meran Raika/Torggler gewann gemeinsam mit Riccardo Pontarollo und Dennis Fina die Silbermedaille im Teamwettbewerb des Canadier-Einers. Das italienische Trio zeigte eine starke und fehlerfreie Fahrt und musste sich lediglich Tschechien um etwas mehr als eine Sekunde geschlagen geben. Bronze ging an Frankreich.

Für Senoner, Pontarollo und Fina ist es bereits die zweite internationale Silbermedaille in Folge, nachdem dieselbe Mannschaft bereits im Vorjahr bei den Junioren-Europameisterschaften in Solkan den zweiten Platz belegt hatte.

„Ich freue mich riesig über diese Silbermedaille. Riccardo, Dennis und ich haben einen fehlerfreien Lauf gezeigt. Im Team ist das nicht einfach, denn um schnell zu sein, muss man sehr eng beisammen paddeln. Gemeinsam erneut bei einer Weltmeisterschaft auf dem Podest zu stehen, bedeutet uns viel“, freute sich Senoner.

Auch in den Einzelbewerben präsentierte sich der Meraner in starker Form. Bereits am Mittwoch qualifizierte er sich mit einer kontrollierten und fehlerfreien Fahrt als 15. im Kajak-Einer souverän für das Halbfinale der besten 30. Am Donnerstag bestätigte er seine Leistungen im Canadier-Einer und erreichte als Zwölfter ebenfalls die nächste Runde. Besonders erfreulich aus italienischer Sicht: Mit Senoner, Riccardo Pontarollo (Platz 5) und Dennis Fina (Platz zehn) schafften alle drei italienischen C1-Starter den Sprung ins Halbfinale.

„Jetzt muss ich die Akkus wieder laden, damit ich im morgigen K1-Halbfinale wieder voll Gas geben kann. Mein Ziel ist dabei ganz klar die Finalqualifikation“, blickte Senoner voraus.

Am Freitag stehen für den Meraner zunächst das Halbfinale und – bei erfolgreicher Qualifikation – das Finale im Kajak-Einer auf dem Programm. Die Entscheidungen im Canadier-Einer folgen am Samstag.

Die Ergebnisse

Kajak-Einer, männliche Junioren (U18) Qualifikation: 1. Marek Kulczycki (POL) 80,70 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Kilian Kaeding (GER) 80,71/0; 3. Max Steinbrenner 81,58/0; 15. Lars Aaron Senoner (ITA) 85,10/0; 26. Oliver Fina 87,45/2

Kajak-Einer, männliche Junioren (U18) Teamwettbewerb: 1. Slowenien 89,15/0; 2. Frankreich 89,18/2; 3. Slowakei 89,28/2; 11. Italien 101,13/8

Canadier-Einer, männliche Junioren (U18) Qualifikation: 1. Dominik Egyhazy (SVK) 83,91/0; 2. Pascal Brandenburg (GER) 85,68/0; 3. Ioannis Zachos (GRE) 86,14/0; 5. Riccardo Pontarollo (ITA) 87,25/2; 10. Dennis Fina (ITA) 90,62/2; 12. Lars Aaron Senoner (ITA) 90,69/2.

Canadier-Einer, männliche Junioren (U18) Teamwettbewerb: 1. Tschechien 92,12/0; 2. Italien 93,16/0; 3. Frankreich 96,15/4