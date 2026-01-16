Wölfe gewinnen gegen Black Wings Linz mit 3:1

Von: ka

Bruneck – Der überzeugende Sieg gegen Red Bull Salzburg hat dem HC Pustertal das Selbstvertrauen zurückgebracht. Diesen Schwung wollen die Wölfe nutzen, um zuhause gegen die Black Wings Linz weiter zu punkten und somit ihren Platz in den direkten Playoffrängen abzusichern. JC Lipon und Cole Bardreau wurden zuletzt geschont und kehren wieder in den Roster der Wölfe zurück. Auch Ivan Deluca, der vergangene Woche mit Farmteam Partner Wipptal Broncos bei den Serie A Finals in Mailand im Einsatz war, ist wieder zurück und steht Head Coach Jason Jaspers zur Verfügung.

Die Partie beginnt mit einer kalten Dusche für die Wölfe: Bereits der erste Linienwechsel misslingt und wird mit zwei Strafminuten geahndet. Im Powerplay benötigen die Linzer nur wenige Sekunden, St-Amant bugsiert den Puck zum 0:1 ins Tor. Die Wölfe können sich lange Zeit nicht von diesem Schock erholen, zudem machen die Black Wings mit aggressivem Forechecking bereits in der neutralen Zone die Räume dicht. Die erste wirkliche Chance zum Ausgleich bietet sich in der 10. Spielminute bei einem Breakaway, Di Tommaso legt quer auf Tommy Purdeller, aber Rasmus Tirronen im Kasten der Oberösterreicher reagiert stark. Dann passiert lange Zeit nicht viel, eine Fehlpassorgie auf beiden Seiten und zahlreiche individuelle Fehler prägen die Partie, und so geht es nach 20 unspektakulären Minuten zum ersten Mal in die Kabinen.

Nach wenigen Minuten im Mittelabschnitt kommen die Wölfe zu einem Powerplay, die erste Chance haben jedoch die “Linzaaa”, als Knott und St-Amant alleine auf einen Pusterer Verteidiger zustürmen. Die Schwarz-Gelben bleiben beharrlich und erarbeiten sich mehrere Chancen; zuerst knallt Jon Blum den Puck an die Latte und dann legt Purdeller auf den jungen Alan Lobis, der schräg halbrechts abzieht und den wichtigen 1:1-Ausgleich erzielt. In der 33. Minute zieht Knott die Notbremse gegen Cole Bardreau. Im darauffolgenden Powerplay fliegt eine Deflection von Di Tommaso nur knapp am Tor vorbei. Gerade als Knott die Kühlbox wieder verlässt, wird er von seinen Mitspielern gekonnt in Szene gesetzt und zieht mutterseelenallein auf Eddie Pasquale zu; der Pusterer Schlussmann kann aber zweimal parieren. Der HCP nimmt nun zunehmend das Zepter in die Hand, Purdeller scheitert nach Zuckerpass von Ticar und das Duo Mantinger-Bardreau scheitert nach Linzer Puckverlust zweimal hintereinander an Tirronen. Die Schlussminuten des zweiten Drittels scheinen zunächst den Gästen zu gehören, die das Gehäuse der Puschtra unter Dauerbeschuss nehmen. Bei einem Pusterer Entlastungsangriff spielt Bardreau den Puck zu Daniel Glira zurück, der von der blauen Linie abzieht. Tirronen lässt nach vorne abprallen, und JC Lipon staubt den Rebound zum verdienten 2:1 ab. Wenige Sekunden vor der Pausensirene muss Glira in die Kühlbox, und so wird der Schlussabschnitt für die Hausherren mit einem Unterzahlspiel beginnen.

Das Überzahlspiel für die Gäste zu Beginn des Drittels verläuft weitgehend ereignislos. Im Anschluss ziehen sich die Puschtra etwas zurück und setzen nur gelegentliche Nadelstiche im Angriffsdrittel. Die Black Wings ihrerseits haben Schwierigkeiten, den angebotenen Raum zu nutzen, und so bleibt das Spiel – wie bereits im ersten Drittel – etwas zerfahren. Der schönste Spielzug in dieser Phase ist ein Konter der Wölfe, der von Jon Blum herrlich eingeleitet wird, aber von JC Lipon nicht verwertet werden kann. Bei einem Konter in der 41. Spielminute hat Nick Saracino allein vor Tirronen die Vorentscheidung auf der Schaufel. Sechs Minuten vor Schluss müssen die Wölfe erneut in Unterzahl ran und es gelingt ihnen – wie schon so oft in dieser Saison –hervorragend, die Strafe zu „killen“. Eineinhalb Minuten vor Spielende setzt Linz-Coach Phil Lukas alles auf eine Karte und zieht den Goalie. Die Schlussoffensive der Stahlstädter wird aber nicht belohnt, die Puschtra Verteidigung fängt einen Puck ab. Tommy Purdeller und Austin Rueschhoff stürmen gemeinsam aufs verwaiste Linzer Tor, und „Tommyboy“ überlässt das Empty Net Goal dem groß gewachsenen Amerikaner, der mit dem 3:1 den Schlusspunkt unter diese von Kampf geprägte Partie setzt.

In weniger als 48 Stunden steht bereits die nächste Partie auf dem Programm, am Sonntag um 16 Uhr gastiert FTC-Telekom aus Budapest beim „Family Day“.

HC Falkensteiner Pustertal – Steinbach Black Wings Linz 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Referees: GROZNIK, REZEK, Jeram, Zgonc

Goals: 0:1 BWL Shawn St-Amant (1:05 / Graham Knott / Yohann Auvitu / PP1), 1:1 HCP Alan Lobis (23:39 / Jonathon Blum / Tommy Purdeller / PP1), 2:1 HCP JC Lipon (36:17 / Daniel Glira / EQ), 3:1 HCP Austin Rueschhoff (59:31 / Tommy Purdeller / EQ)