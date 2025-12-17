Wölfe kehren gegen Innsbruck auf die Siegerstraße zurück

Von: ka

Bruneck – Nach dem Dezember-Break mit den Länderspielen beginnt nun die vorweihnachtliche Tour de Force. Den Auftakt macht das Heimspiel gegen den HC TIWAG Innsbruck – Die Haie. Bis auf den weiterhin verletzten Nick Saracino (Oberkörperverletzung) und Luca Zanatta steht Head Coach Jason Jaspers der komplette Kader zur Verfügung. Bei den Haien fehlt Topscorer Steven Owre, für den die Saison nach einer Knieverletzung bereits beendet ist.

Nach den Erfahrungen der letzten Spiele, in denen jeweils ein frühes Gegentor kassiert wurde, ist der HC Falkensteiner Pustertal heute sichtlich um ein besseres Auftreten bemüht, und das mit Erfolg. Ausgerechnet der bisher blass gebliebene Adam Almquist bringt die Wölfe in der zweiten Minute nach einem Alleingang in Führung. Kurz darauf können sich die Gäste in einer unübersichtlichen Situation nicht befreien und Alan Lobis befördert die Hartgummischeibe zum 2:0 ins Netz. Die Schwarz-Gelben bleiben weiter spielbestimmend und bringen Matt Vernon immer wieder in Bedrängnis. So fällt in der 10. Minute das 3:0, Ivan Deluca staubt einen Rebound nach einem Schuss von Raphi Andergassen ab. Innsbruck setzt sich aber tapfer zur Wehr: Einmal landet ein Nachschuss von Troy Lajeunesse auf dem Tor, und bei einem Break von Corbeil muss Eddie Pasquale erstmals spektakulär eingreifen. Ein Unterzahlspiel übersteht der HCP souverän; Austin Rueschhoff hat dabei eine gute Möglichkeit für einen Shorthander. Beim Stand von 3:0 geht es in die Kabinen.

Auch im zweiten Drittel behalten die Hausherren das Zepter in der Hand: Zunächst scheitert JC Lipon an Jakob Brandner, der Matt Vernon im Tor der Haie abgelöst hat, dann gelingt es Rok Ticar nicht, einen Querpass in den Slot zu verwerten. Nach einem Puckverlust der Haie im Angriffsdrittel zieht Alex Ierullo mit schnellem Antritt allein auf Jakob Brandner zu und lässt dem 24-Jährigen keine Chance – 4:0 für die Wölfe. Innsbruck kämpft weiter und wird in der 30. Minute belohnt: Pasquale lässt einen Wristshot von Sproule abprallen, und Rappold verkürzt im Nachsetzen auf 4:1.Doch es dauert nicht lange, und der HCP stellt den alten 4-Tore-Vorsprung wieder her: Lipon bringt den Puck im Powerplay hart in den Slot, und Bardreau muss nur noch den Schläger hinhalten. Die Wölfe machen weiter Druck: Adam Almquist setzt den Puck an den Pfosten, und kurz vor der Sirene schraubt Ierullo nach herrlicher Vorarbeit von Lobis und Ticar den Spielstand weiter nach oben.

Im Schlussabschnitt lässt der HC Pustertal nichts anbrennen und kontrolliert das Geschehen über weite Strecken. Zunächst verpasst Cole Bardreau im Break die Chance zum 7:1, doch Jakob Brandner rettet mit einer starken Parade. In Unterzahl – JC Lipon sitzt auf der Strafbank – agieren die Schwarz-Gelben defensiv allerdings einen Moment zu sorglos: Emmett Sproule kann nahezu ungestört vor das Tor der Pustertaler ziehen und mit einem satten Schuss ins Kreuzeck auf 6:2 verkürzen. Eine echte Wende lässt der HCP jedoch nicht zu und antwortet prompt im eigenen Powerplay. Tommy Purdeller fälscht einen Blueliner von Jon Blum unhaltbar zum 7:2 ab. Damit ist die Entscheidung endgültig gefallen. In den verbleibenden Minuten spielen die Wölfe die Partie souverän herunter, lassen defensiv kaum mehr etwas zu und bringen den verdienten Heimsieg routiniert ins Ziel. Mit dieser geschlossenen Teamleistung findet der HC Pustertal wieder zurück auf die Siegerstraße.

Bereits übermorgen sind die Wölfe erneut gefordert und treten auswärts bei Olimpija Ljubljana an. Das Überraschungsteam dieses Herbstes hat sich zuletzt mit Ex-KHL-Angreifer Jan Drozg noch einmal prominent verstärkt und wird dem HC Pustertal in der Hala Tivoli mit Sicherheit einen heißen Tanz bereiten. Zeit zum Durchatmen bleibt kaum, denn am Sonntag wartet bereits das nächste Heimspiel: Um 18 Uhr gastieren die Vienna Capitals in der Intercable Arena in Bruneck. Auf gehts, Puschtra, kämpfen und siegen!

HC Falkensteiner Pustertal – HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 7:2 (3:0, 3:1, 1:1)

Referees: SCHAUER, STERNAT, Fleischmann, Sparer

Goals 1:0 HCP Adam John Almquist (1:43 / Austin Michael Osmanski / EQ), 2:0 HCP Alan Lobis (6:01 / Rok Ticar / Jonathon Blum / EQ), 3:0 HCP Ivan Deluca (9:52 / Raphael Andergassen / Adam John Almquist / EQ), 4:0 HCP Alexander Joseph Ierullo (29:02 / EQ), 4:1 HCI Kilian Rappold (29:46 / Mathew Wilkins / Emmett Sproule / EQ), 5:1 HCP Cole Bardreau (33:38 / JC Lipon / Henry Bowlby / PP1), 6:1 HCP Alexander Joseph Ierullo (38:22 / Rok Ticar / Alan Lobis / EQ), 6:2 HCI Emmett Sproule (48:36 / Benjamin Corbeil / PP1), 7:2 HCP Tommy Purdeller (51:51 / Mats Mikael Frycklund / Jonathon Blum / PP1)