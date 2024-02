Wölfe sichern sich Pflichtsieg gegen Graz

Bruneck – Heute steht für den HCP das vorletzte Heimspiel der regular season auf dem Programm, zu Gast in der Intercable Arena sind die Graz 99ers. Als abgeschlagener Tabellenletzter haben die Steirer keine Chance mehr auf die Playoffs und treten heute nur mit drei Linien an, nachdem sie in den letzten Wochen bereits etliche Leistungsträger ziehen ließen. Kasper Vuorinen hingegen kann sein bestes lineup aufs Eis schicken, das Tor hütet heute Jacob Smith.

Das Spiel beginnt mit einer Powerplay-artigen Belagerung des Grazer Tors, Frycklund kann jedoch aus einer Doppelchance kein Kapital schlagen und scheitert zuerst am Schoner von Paul Mocher und danach am Schläger eines Grazers. Nach überstandener Startoffensive der Hausherren kommen auch die wacker kämpfenden Gäste besser ins Spiel und finden in Minute 7 die Riesenchance auf den Führungstreffer vor, Schiechl scheitert jedoch an der Querlatte. Zwei Minuten später zieht Ege bei viel Verkehr von der blauen Linie ab und Schofield fälscht unhaltbar für den Grazer Goalie zum 1:0 für den HCP ab. Die Wölfe versäumen es jedoch nachzusetzen und kassieren in der 16. Minute beinahe den Ausgleich, als Krastenbergs die ganze Hintermannschaft des HCP austanzt und erst am stark reagierenden Smith scheitert.

Im zweiten Drittel geht es in der gleichen Tonart weiter, der HCP agiert in seinen Offensivaktionen zu überheblich und ist auch defensiv nicht unfehlbar. Dies rächt sich in der 27. Spielminute, als der Puck nach einem Schuss des aus abseitsverdächtiger Position gestarteten Krastenbergs hinter Smith liegen bleibt und der Lette selbst nur mehr ins leere Tor einzuschieben braucht. Der HCP ist nun etwas von der Rolle und muss noch froh sein, dass er angesichts zweier weiterer Powerplays und einiger guter Chancen der Gäste nicht in Rückstand gerät. In der 35. Minute gelingt den Hausherren dennoch die erneute Führung: Nach schöner Vorarbeit von Hannoun hält Frycklund aus dem slot einfach mal drauf und der Puck rutscht dem bis dahin sehr starken Mocher am kurzen Pfosten vorbei ins Tor. Mit der etwas glücklichen 2:1 Führung der Wölfe geht es auch zum zweiten Mal in die Kabinen.

Zu Beginn des Schlussdrittels noch einmal eine brenzlige Situation für die Schwarz-Gelben, aber Smith kann einen brandgefährlichen Schuss von Krastenbergs aus kurzer Distanz mit einem starken Fanghangsave entschärfen. Den Gästen geht nun nach bravourösem Kampf doch langsam die Energie aus und als der HCP endlich zu seinem ersten Überzahlspiel kommt gelingt ihm die Vorentscheidung: Schofield veredelt ein millimetergenaues Zuspiel von Akeson per onetimer zum 3:1. Die Grazer vergeben zwar noch eine gute Chance durch Sascha Bauer, leisten sich danach jedoch eine doppelte Bankstrafe. Und das drittstärkste Powerplay der Liga schlägt erneut zu, Akeson nimmt am rechten Bullykreis Maß und zirkelt die Scheibe präzise ins Kreuzeck zum 4:1. In der 56. Minute erzielt schließlich Mantinger noch in Torjägermanier den 5:1 Endstand.

Weiter geht es bereits am Mittwoch um 19.15 Uhr mit dem schwierigen Auswärtsspiel in Feldkirch. Mit einem Sieg könnte sich der HCP zumindest das Heimrecht für die Preplayoffs sichern, ehe es am Freitag – ausnahmsweise bereits um 19.15 Uhr – in der heimischen Intercable Arena zum regular season showdown gegen den amtierenden Meister Red Bull Salzburg kommt.