Wurz als Dritter im F3-Sprint von Spa erstmals am Podium

Von: apa

Österreichs Motorsport-Hoffnung Charlie Wurz ist in der Formel 3 erstmals aufs Podium gefahren. Der 19-Jährige vom Trident-Team belegte am Samstag im Sprintrennen der Nachwuchsserie im Rahmen der Formel 1 in Spa-Francorchamps den dritten Platz. Der in Monaco aufgewachsene Teenager war in Belgien von Startplatz vier ins Rennen gegangen und machte eine Position gut. Den Sieg holte Wurz-Teamkollege und Mercedes-Junior Noah Strømsted aus Dänemark vor Ugo Ugochukwu (USA/Prema).

In der Gesamtwertung liegt Wurz mit 33 Punkten weiter auf dem 15. Platz im 30-köpfigen Fahrerfeld. Das Hauptrennen am Sonntag (8.30 Uhr/live Sky) nimmt der Sohn des früheren Formel-1-Fahrers Alexander Wurz von Startplatz neun in Angriff.