Yusuf Demir und Weimann kehren zu Rapid zurück

Von: apa

Fußball-Bundesligist Rapid hat am Donnerstag seine ehemaligen Nachwuchsspieler Yusuf Demir und Andreas Weimann zurückgeholt. Demir erhielt einen Vertrag bis 2027 plus Option für ein weiteres Jahr. Der 22-jährige Offensivspieler war als Zehnjähriger zu den Grün-Weißen gekommen und avancierte am 14. Dezember 2019 im Alter von 16 Jahren, 6 Monaten und 12 Tagen zum jüngsten Rapid-Spieler seit Bundesliga-Gründung. Am Abend wurde auch die Verpflichtung von Weimann fixiert.

Im Sommer 2021 ging Demir für ein halbes Jahr zum FC Barcelona, danach kehrte er zu Rapid zurück, ehe er Anfang September 2022 zu Galatasaray Istanbul wechselte. Die Saison 2023/24 verbrachte er als Leihspieler beim FC Basel, nun endete die Zusammenarbeit zwischen Demir und Galatasaray ein halbes Jahr früher als ursprünglich geplant.

Yusuf mit Bruder Furkan im Team

Der vierfache ÖFB-Teamspieler sagte über sein Comeback in Grün-Weiß: “Ich habe den Club immer intensiv verfolgt und freue mich, dass ich nun noch einmal die Chance erhalte, für meinen Verein spielen zu dürfen. Ich bin überzeugt, dass trotz der schwierigen aktuellen Situation viel in der Mannschaft steckt, freue mich auf das neue Trainerteam, die gesamte Mannschaft, die Fans und natürlich ganz besonders auch auf meinen Bruder Furkan.” Furkan Demir ist ebenfalls Mitglied des Rapid-Profikaders.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer ist laut eigenen Angaben überzeugt davon, dass Demirs Rückkehr “nicht nur für uns eine gute Lösung ist, sondern auch für den Spieler die beste Möglichkeit bietet, wieder zu alter Stärke zurückzufinden”. Außerdem sagte Katzer: “Wir haben in den Gesprächen gespürt, dass er unbedingt zurückwollte. Er ist ein Grün-Weißer durch und durch.”

Wie schnell Demir ein Thema für die Profimannschaft wird, ist noch offen – der Offensivmann brachte es in dieser Saison nur auf 125 Spielminuten. “Wir müssen schauen, wie sein Fitnesszustand ist, aber wir werden ihm die Zeit geben”, versprach Katzer. Trainer Johannes Hoff Thorup freute sich auf den Zugang. “Ich glaube, dass er mit seinen Qualitäten gut zur Mannschaft passt. Er gibt uns in der Offensive mehr Möglichkeiten.” Demir wird am Freitag sein erstes Teamtraining absolvieren. “Dann werden wir sehen, wo er steht”, sagte Hoff Thorup mit Blick auf Demirs physische Verfassung.

Weimann-Leihe bis Sommer

Sofort einsetzbar ist wohl Weimann, der erst am Freitag in der zweithöchsten englischen Liga beim 5:0 bei Bristol City für Derby County auflief. Der Stürmer, der als Teenager von 2005 bis 2007 im Rapid-Nachwuchs kickte und seither in England für Aston Villa, Watford FC, Derby County, Wolverhampton Wanderers, Bristol City, West Bromwich Albion und Blackburn Rovers spielte, wurde leihweise bis Saisonende geholt. “Da ich nicht dachte, dass ich noch einmal auf Klubebene in Österreich spielen werde, freue ich mich umso mehr, dass dies nun bei meinem Jugendverein möglich ist. Bei Rapid wurde der Grundstein für meine internationale Karriere gelegt, dafür war ich immer dankbar und hoffe, dass ich nun einiges zurückgeben kann”, erklärte der 26-fache Teamspieler.

Hoff Thorup kennt Weimann aus seiner Zeit bei Norwich. Am 1. März des Vorjahres erzielte der 34-Jährige in Blackburn gegen Norwich in der 96. Minute das Tor zum 1:1-Endstand. “Das habe ich ihm bis heute nicht verziehen”, scherzte der Däne. Laut Hoff Thorup ist Weimann ein Zugang, dessen Bedeutung weit über den sportlichen Aspekt hinausgeht. “Wir brauchen mehr Persönlichkeit und Erfahrung in der Gruppe, und er kann das bringen. Er übernimmt viel Verantwortung – das ist etwas, das wir brauchen.” Weimanns beste Position sei wohl neben oder knapp hinter einem Mittelstürmer, vermutete Hoff Thorup. “Aber wir müssen die beste Position für ihn finden.”

Mit Demir und Weimann ist Rapids Einkaufsprogramm für die Winter-Übertrittszeit nach den Angaben von Katzer abgeschlossen, weitere Abgänge seien jedoch nicht ausgeschlossen. Einen weiteren Zugang gab es im Betreuer-Bereich. Issiaka Ouedraogo aus Burkina Faso, einst Profi bei Red Bull, Grödig, Admira, WAC und St. Pölten, wird sich ab sofort als “Integrationsmanager” um Verpflichtungen vor allem aus anderen Kulturkreisen kümmern.