Zahnlose Wölfe verlieren erstes Semifinalspiel

Klagenfurt/Bruneck – Drei Tage nach dem siegreichen Spiel 7 in Fehervar geht es für die Wölfe schon weiter: das erste Semifinalspiel in der ICE Hockey League steht an. In Klagenfurt wartet der überragende Grunddurchgangsieger auf den HCP. Während die Kärntner vollzählig antreten können, muss Coach Vuorinen neben dem verletzten Hannoun auch Joel Messner (Vaterfreuden am Vatertag) vorgeben.

Die Wölfe beginnen couragiert und suchen ihr Heil in der Offensive. Morley (2.), Hasler (3.) und Deluca (4.) finden durchaus beachtliche Möglichkeiten vor; auf der Gegenseite muss Smith gegen Petersen (2.) retten. Das Tor machen jedoch die Hausherren: in der 5. Spielminute passt Rückkehrer Herburger (1. Playoffspiel) von hinter dem Tor auf Haudum und der zukünftige Grazer trifft platziert zum 1:0. Die Wölfe lassen sich dadurch nicht aus dem Konzept bringen und haben weiter die besseren Chancen: zuerst scheitert der aufgerückte Ege (7.), dann gelingt Morley fast die entscheidende Deflection knapp vor Dahm (10.). Die kalte Dusche folgt alsbald: in Minute 12 ist es wieder Herburger, der die Scheibe abtropfen lässt, und Haudum trifft genau ins Kreuzeck – 2:0 für den KAC. In der Folge bleibt das Spiel gefällig mit Schussversuchen auf beiden Seiten (zu Drittelende sind es 13:11 für die Wölfe), aber ohne weitere Tore. 2:0 nach 20 Minuten.

Zu Beginn des Mitteldrittels kommen die Wölfe zu zwei Powerplays (über 50 Sekunden davon im 5 gegen 3): sie bringen zwar einige Schüsse aufs Tor, aber die richtig zwingenden Chancen sind nicht dabei, und so verstreichen diese großen Möglichkeiten ohne zählbaren Erfolg. Danach passiert nicht viel; der KAC kontrolliert das Spiel, die Wölfe versuchen zum Anschlusstreffer zu kommen. Das Risiko, das sie dabei gehen, ist leider zu hoch, nach 27 Minuten laufen sie in einen 2:1-Konter: Ganahl spielt quer auf Kraus, der ins leere Tor zum 3:0 einschiebt. Nur zwei Minuten später wird Bischofberger von Fraser bedient, und auch der kleine Flügel trifft – 4:0 nach 30 Spielminuten. Als Strong wenig später, völlig allein zentral im Slot, zum 5:0 trifft, kommt Bernard für Smith aufs Eis. Das Spiel wird nun ruppiger, Stanton muss nach einem (videoüberprüften) Check mit Spieldauerdisziplinarstrafe vom Eis, wenig später folgen Fraser, Frycklund und Atwal (Proteste). Tor fällt keines mehr, mit 5:0 geht es zum zweiten Pausentee.

Zu Beginn des Schlussabschnitts gelingt dem KAC im Powerplay das 6:0 – Bischofberger erzielt mit einem satten Schuss ins Kreuzeck den zweiten persönlichen Treffer des Abends. Danach ist die Luft draußen. Auch in den Special Teams haben beide Teams nur noch wenig Lust, mehr als das Nötigste zu tun. Herburger krönt sein Comeback noch mit dem Tor zum 7:0 (51. Minute). Schofield und Mantinger scheitern danach beide alleine vor Dahm am Ehrentreffer; dieser gelingt schließlich Morley, der einen Rebound verwertet (7:1; 53. Minute).

Weiter geht es mit Spiel 2 und einer neuen Chance am Freitag in der heimischen Intercable Arena. Das Spiel beginnt um 19:30 Uhr und ist bereits ausverkauft. Online kann es wieder kostenlos auf https://www.puls24.at/eishockey verfolgt werden.