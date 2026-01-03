Aktuelle Seite: Home > Sport > Zibanejad-Gala bei NHL-Winter-Classic-Sieg der Rangers
Zibanejad-Gala bei NHL-Winter-Classic-Sieg der Rangers

Samstag, 03. Januar 2026 | 10:29 Uhr
Von: APA/Reuters

Mika Zibanejad hat am Freitag in der National Hockey League (NHL) Geschichte geschrieben. Dem 32-Jährigen gelangen als erstem Spieler im Rahmen einer Winter-Classic-Partie drei Treffer. Der Schwede glänzte beim 5:1-Erfolg seiner New York Rangers gegen die Florida Panthers vor 36.153 Zuschauern in der ausverkauften Heimstätte des Baseball-Teams Miami Marlins aber nicht nur als Torschütze (16./PP, 21., 59./SH/EN), sondern sorgte auch für zwei Assists.

Kein Erfolgserlebnis gab es für die Vancouver Canucks, die ohne den am linken Fuß verletzten Marco Rossi gegen die Seattle Kraken mit 3:4 nach Penaltyschießen den Kürzeren zogen. Der 24-jährige Vorarlberger hatte zuletzt bei der 3:6-Niederlage gegen die Philadelphia Flyers am 30. Dezember einen Schuss geblockt und sich dabei eine Blessur zugezogen, die ihn aktuell zur Pause zwingt.

