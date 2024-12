Zwei ÖRV-Siege bei Weltcup in Oberhof

Von: apa

Madeleine Egle und das Duo Selina Egle/Lara Kipp haben beim Weltcup der Kunstbahnrodler in Oberhof jeweils mit einer dominanten Vorstellung den zweiten Saisonsieg nacheinander eingefahren. Wie schon beim Heim-Weltcup in Igls in der Vorwoche gewann das ÖRV-Duo Egle/Kipp am Samstag mit einem Vorsprung von 0,261 Sek. vor den deutschen Lokalmatadorinnen Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal. Im Frauen-Einsitzer bejubelten Egle und Lisa Schulte einen rot-weiß-roten Doppelsieg.

Egle gewann +0,156 Sek. vor Weltmeisterin Schulte und feierte damit ihren 14. Weltcupsieg. “Ich fühle mich fantastisch. Der Startrekord ist richtig cool”, sagte Egle zufrieden. Schulte war nach einer schlechten Trainingswoche erleichtert über ein “mega Rennen”. Dritte wurde die Gesamtweltcupführende Julia Taubitz (+0,175) aus Deutschland. Barbara Allmaier belegte den sechsten Platz, Dorothea Schwarz rundete als Elfte ein gutes ÖRV-Ergebnis ab.

Im Doppelsitzer durften sich Egle/Kipp über den neunten Erfolg im Weltcup freuen, das Podest komplettierten Chevonne Forgan/Sophia Kirkby aus den USA. Im Männer-Doppelsitzer gab es Rang drei durch Thomas Steu/Wolfgang Kindl, Vierte wurden die Weltmeister Juri Gatt/Ricardo Schöpf. Der Sieg ging an die Deutschen Hannes Orlamünder/Paul Constantin Gubitz. Am Sonntag stehen zum Jahresabschluss noch der Männer-Einsitzer sowie die Teamstaffel auf dem Programm.