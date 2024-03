Zwei ÖSV-Kombinierer bei Riiber-Sieg in Oslo am Podest

Der Nordische Kombinierer Jarl Magnus Riiber hat seine Vormachtstellung auch in Oslo ein weiteres Mal untermauert. Eineinhalb Minuten hinter dem Norweger sicherten sich am Samstag Johannes Lamparter und Stefan Rettenegger ihre nächsten Weltcup-Podestplätze. Franz-Josef Rehrl wurde hinter Riibers Landsmann Jörgen Graabak Fünfter, Thomas Rettenegger komplettierte als Sechster das sehr starke ÖSV-Teamabschneiden. Am Sonntag folgt auf dem Holmenkollen noch ein Einzelbewerb.

“Das ist ein ganz tolles Teamergebnis. Der Abstand zu Riiber ist aber natürlich schon beachtlich groß. Das zeigt, dass wir trotz der Teamstärke noch genug Arbeit vor uns haben, aber wir sind wirklich happy mit der Performance der ganzen Mannschaft heute”, sagte ÖSV-Trainer Christoph Bieler.

Der zuletzt beim Sieg von Lamparter in Lahti pausierende Riiber feierte im 19. Saisonbewerb seinen 15. Sieg, insgesamt war es für den Weltmeister Weltcup-Erfolg Nummer 72. Der als Gewinner der Kristallkugel vom Norweger längst entthronte Lamparter lief zum elften Mal in diesem Winter auf das Podest. Der Tiroler war nach dem Springen bereits über eine Minute hinter dem Norweger gelegen und wehrte im Zielsprint den Angriff von Rettenegger ab. Der Salzburger schaffte es zum zehnten Mal seit Saisonbeginn unter die Top drei.

Im vorletzten Saisonbewerb der Frauen landete Lisa Hirner eine Minute hinter den Podestplätzen auf Rang vier. “Es war cool. Ich habe mich richtig gut gefühlt und bin rundum zufrieden”, sagte Hirner. Ida Marie Hagen fixierte mit ihrem achten Saisonsieg den erstmaligen Gewinn des Gesamtweltcups. Vor Mari Leinan Lund und Gyda Westvold Hansen führte sie einen weiteren norwegischen Triplesieg an. Der finale Wettkampf des Winters geht kommendes Wochenende in Trondheim über die Bühne.