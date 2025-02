Zwei Podien für Österreichs Rodler beim Finale in Yanqing

Von: apa

Österreichs Kunstbahnrodler haben beim Weltcup-Finale in Yanqing zwei Podestplätze im Einsitzer eingefahren. Ex-Weltmeister Jonas Müller und sein Tiroler Landsmann David Gleirscher mussten sich am Sonntag nur Max Langenhan geschlagen geben. Der Deutsche fixierte mit seinem vierten Saisonsieg seinen zweiten Gesamtweltcupgewinn in Folge. Im Doppelsitzer kam das ÖRV-Duo Thomas Steu/Wolfgang Kindl auf der Olympia-Bahn von 2022 nicht über Platz fünf hinaus.

Müller fehlten am Ende 0,532 Sekunden auf den überlegenen Weltmeister Langenhan. Nico Gleirscher wurde Fünfter, ein Angriff auf die große Kristallkugel blieb aus. Der WM-Dritte schloss die Weltcupsaison als Gesamtzweiter aber so gut wie noch nie in seiner Karriere ab. Mit Müller als Viertem und Kindl als Fünftem landeten in der Gesamtwertung drei Österreicher unter den besten fünf. 2018-Olympiasieger David Gleirscher wurde nach seinem dritten Saison-Podestplatz zudem Achter.

Steu/Kindl im Gesamtweltcup Dritte

Steu/Kindl, die den Gesamtweltcup im Vorjahr gewonnen hatten, landeten diesmal auf dem dritten Gesamtrang. In Yanqing fuhren sie nach Fehlern in beiden Läufen ihr schwächstes Saisonergebnis ein. Vor einer Woche in Pyeongchang hatten der Vorarlberger und der Tiroler noch triumphiert. Die in China siegreichen Deutschen Tobias Wendl/Tobias Arlt holten sich den sechsten Gesamtweltcup ihrer Karriere und sind hinter den Südtirolern Hansjörg Raffl/Norbert Huber (8) bereits geteilte Nummer zwei der ewigen Bestenliste.

Vor Steu/Kindl, die zweimal an derselben Stelle die Bande touchierten, klassierten sich in der Endabrechnung noch die auch beim Finale zweitplatzierten Letten Martins Bots und Roberts Blume. Zum Abschluss steht ab 14.30 Uhr noch eine Teamstaffel auf dem Programm, in der Österreich mit einem Sieg den Deutschen noch den Weltcup entreißen könnte.