Hand aufs Herz: Können wir noch genügsam leben?

Dienstag, 26. August 2025 | 08:28 Uhr
Von: luk

Bozen – Wir leben in einer Zeit, in der Konsumangebote einerseits rund um die Uhr verfügbar sind, andererseits aber auch steigende Preise viele Haushalte belasten. Dabei stellt sich eine einfache, aber entscheidende Frage: Können wir uns noch mit weniger zufriedengeben? Während manche bewusst auf unnötige Ausgaben verzichten und ihr Budget streng im Blick behalten, greifen andere auch bei knapper Kasse gern zu – sei es bei Technik, Mode oder Freizeitvergnügen.

Wie sieht es bei euch aus: Könnt ihr genügsam sein und verzichten oder fällt es euch schwer, zurückzustecken?

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
