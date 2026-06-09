WM 2026 in den USA: Feiern oder boykottieren?

Von: luk

Die Fußball-WM 2026 rückt näher. Am 11. Juni ist Anpfiff – doch vor allem US-Präsident Trump trübt seit seinem Amtsantritt die Stimmung und vermiest so manchem die Fußball-Laune: Mit seiner harten und oft vor den Kopf stoßenden politischen Linie – etwa in den Bereichen Migration, Handel und Sicherheit – hat er viel Kritik und Unverständnis hervorgerufen.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob ein Fußballfest in Trumps Amerika überhaupt noch unbeschwert gefeiert werden kann.

Was meint ihr: Sollte man die Fußball-WM angesichts der politischen Lage in den USA boykottieren?