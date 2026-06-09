Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Abstimmung > WM 2026 in den USA: Feiern oder boykottieren?
Spontanbefragung

WM 2026 in den USA: Feiern oder boykottieren?

Dienstag, 09. Juni 2026 | 08:13 Uhr
Donald Trump rät Irans Fußballer von WM-Teilnahme ab
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ANDREW HARNIK
Schriftgröße

Von: luk

Die Fußball-WM 2026 rückt näher. Am 11. Juni ist Anpfiff – doch vor allem US-Präsident Trump trübt seit seinem Amtsantritt die Stimmung und vermiest so manchem die Fußball-Laune: Mit seiner harten und oft vor den Kopf stoßenden politischen Linie – etwa in den Bereichen Migration, Handel und Sicherheit – hat er viel Kritik und Unverständnis hervorgerufen.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob ein Fußballfest in Trumps Amerika überhaupt noch unbeschwert gefeiert werden kann.

Was meint ihr: Sollte man die Fußball-WM angesichts der politischen Lage in den USA boykottieren?

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Sasa verzeichnet 93 Unfälle in einem Jahr
Kommentare
47
Sasa verzeichnet 93 Unfälle in einem Jahr
“Ein ungeahnter Tiefpunkt – selbst für Urzí”
Kommentare
45
“Ein ungeahnter Tiefpunkt – selbst für Urzí”
Schlösser zugeklebt: Proteste gegen Massentourismus auf Lanzarote
Kommentare
38
Schlösser zugeklebt: Proteste gegen Massentourismus auf Lanzarote
Versuchter Raub in Brixen: Täter sticht zu und flüchtet blutverschmiert
Kommentare
27
Versuchter Raub in Brixen: Täter sticht zu und flüchtet blutverschmiert
Zverev erfüllt sich in Paris Traum vom Major-Sieg
Kommentare
22
Zverev erfüllt sich in Paris Traum vom Major-Sieg
Anzeigen
Ab Morgen ist der Panorama-Sessellift
Ab Morgen ist der Panorama-Sessellift
in Obereggen wieder geöffnet!
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 