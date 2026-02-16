Aschermittwoch im Bozner Dom mit Bischof Muser

Von: luk

Bozen – Am Aschermittwoch, 18. Februar 2026, feiert Bischof Ivo Muser um 9.00 Uhr im Bozner Dom einen Gottesdienst mit Ascheauflegung. Mit ihm zelebriert der Apostolische Nuntius in Jordanien, Erzbischof Giovanni Pietro Dal Toso, der auch die Predigt hält. Am selben Tag wird zudem der Fastenhirtenbrief des Bischofs unter dem Titel „Christus begegnen“ veröffentlicht.

Mit dem Aschermittwoch beginnt die 40-tägige Fastenzeit, die der Vorbereitung auf das Osterfest dient. Im Gottesdienst werden die Asche – gewonnen aus den verbrannten Palmzweigen des Vorjahres – gesegnet und den Gläubigen als Zeichen der Umkehr und der Vergänglichkeit aufgelegt. Die Fastenzeit ist eine Einladung, das eigene Leben neu am Evangelium auszurichten und sich bewusst auf Ostern vorzubereiten.

Erzbischof Giampietro Dal Toso feiert den Gottesdienst im Bozner Dom mit und hält die Predigt. Der aus Leifers stammende Dal Toso wurde 2017 zum Erzbischof geweiht und stand bis 2022 den Päpstlichen Missionswerken vor. Seit 2023 ist er Apostolischer Nuntius in Jordanien mit Sitz in Amman.

Fastenhirtenbrief: Impulse für das liturgische Leben in der Diözese

Am Aschermittwoch wird auch der Fastenhirtenbrief von Bischof Ivo Muser veröffentlicht. Unter dem Titel „Christus begegnen“ gibt er Impulse für die Gestaltung des liturgischen Lebens in der Diözese Bozen-Brixen. Der Hirtenbrief wird am 18. Februar 2026 unter anderem auf der diözesanen Homepage veröffentlicht.