Ausschreibung: Zentrum DRIN bietet Platz für junge Kunstschaffende

Bozen – Junge Künstlerinnen und Künstler können im Sommer einen Monat lang die Räume des Co-Working-Zentrums DRIN in Bozen nutzen. Bis 22. Juni können sie sich dafür bewerben.

Viele junge Kunstschaffende träumen davon: Eigene Räume, in den sie frei ihrer künstlerischen Tätigkeit nachgehen können. Genau das bietet einigen von ihnen das Co-Working-Zentrum DRIN in der Italienallee in Bozen: Einen Monat lang können junge Künstlerinnen und Künstler im Sommer das Angebot nutzen. Einzige Vorausseztung: Sie müssen das, was sie in den Räumlichkeiten geschaffen haben, für weitere 30 Tage der Bevölkerung in irgend einer Form “rückerstatten”, sprich zugänglich machen.

Die Ausschreibung mit dem Titel “DRIN Atelier” für Kunstschaffende bis zu einem Alter von 35 Jahren läuft bis 22. Juni 2020, 12 Uhr. Sie müssen eine Projektidee vorstellen, die sie im Lauf des Sommers realisieren wollen. Zur Verfügung stehen die Moante Juli, August und September. Bei großer Beteiligung kann die Aktion im Herbst fortgesetzt werden.

Die ausschreibende Vereinigung “Ascolto giovani” des Verbandes Geatano Gambara will auf diese Weise jugendliche Künstlerinnen und Künstler unterstützen und kann dazu das Zentrum DRIN der Landesabteilung Italienische Kultur nutzen – eine Landeseinrichtung mit dem Ziel, kulturelle Innovation in Südtirol zu fördern.

Genau dies gelingt laut dem Landesrat für italienische Kultur Giuliano Vettorato mit dieser Ausschreibung: “Kulturprofis und Kunstschaffende finden hier einen idealen Ort, Konakte zu knüpfen. Auf diese Weise entstehen neue und innovative Ideen in unserem Land.” Damit reihe sich “DRIN Atleier” als weiteres ambitioniertes Projekt in die Aktivitäten des im vergangenen November ins Leben gerufenen Zentrums DRIN ein.

Weitere Informationen zur Ausschreibung finden Interessierte auf den Facebook- und Instagram-Seiten des Zentrums DRIN (@drinbz).