“Behind the book”: Vernissage und Ausstellung

Von: idr

Bozen – Die Ausstellung “Behind the book” lädt dazu ein, das Buch aus einer neuen Perspektive zu betrachten – als ein sorgfältig gestaltetes Objekt, bei dem jedes Detail – grafisch, materiell, visuell – dazu beiträgt, das Lesen zu einem Erlebnis zu machen. Das studentische Projekt, realisiert von der Fakultät für Design und Künste der Freien Universität Bozen in Zusammenarbeit mit der Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann, beleuchtet das Buch in seinen gestalterischen, sinnlichen und technischen Dimensionen. “Die schönsten Bücher”, die jährlich von der Stiftung Buchkunst prämiert und von der Teßmann-Bibliothek in einer Auswahl angekauft werden, gaben den Anstoß zu diesem Projekt, das zugleich eine Einführung in das Buchdesign darstellt.

Was macht ein Buch schön? Auf den ersten Blick ist das sicherlich der Einband und die besondere Bindung der Seiten. Bei genauerem Hinsehen tragen auch die Papierqualität, die Typografie, die Auswahl und Verteilung der Schrift auf den Seiten, Farbgebung, Illustrationen und das Format zur Gesamtwirkung bei – sie unterstützen und unterstreichen die Aussage des Textes.

Die Ausstellung, die am Donnerstag, 12. Juni um 18.00 Uhr im Lesesaal der Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann an der Armando-Diaz-Straße 8, in Bozen eröffnet wird und bis zum 12. Juli zu sehen ist, präsentiert diese Aspekte des Buchdesigns auf vier Themeninseln. Es entsteht ein vielseitiger Überblick über die Buchkunst, der nicht nur gelesen, sondern vor allem gesehen und gefühlt werden kann. Bei der Ausstellungseröffnung werden auch die Studentinnen Chantal Adam, Yussra Alaswad, Argentina Carrino, Angela Dal Zotto, Magdalena Etzl, Adjsa Habibovic, Nina Novalic, Mari Saenger, Caterina Tonini, Cecilia Villa, Teti Vismara und Mariya Zorina anwesend sein.

Die Vernissage und Ausstellung ist ein Kooperationsprojekt der Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann mit der Fakultät für Design und Künste der Freien Universität Bozen. Die Ausstellung ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 19.00 Uhr und am Samstag von 9.00 bis 16.00 Uhr (im Juli von 9.00 bis 12.30 Uhr) für alle Interessierten frei zugänglich.