Brixen zeigt Kunst für den Frieden

Via Illuminativa – Kunstschau zum Nachdenken

Brixen – Brixen öffnet erneut seine Tore für eine Kunstausstellung, die zum Nachdenken anregen soll. Die “Via Illuminativa” ist nicht nur eine Kunstschau, sondern auch ein reflektierter Dialog über den Frieden, der die Besucherinnen und Besucher dazu einlädt, über die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft des menschlichen Miteinanders nachzudenken.

Die Frage, die diese Veranstaltung stellt, ist ebenso einfach wie tiefgreifend: Was, wenn die Welt frei von Krieg und Konflikten wäre? Was wenn alle Gewehre krumm wie Olivenholz wären? Wenn alle Panzer rosa wären und im Boden versinken würden? Vielleicht ist es gar möglich den Frieden durch persönliches Wollen zu erreichen, oder in einem Kriegsvideospiel zu desertieren und dadurch einen paradiesischen Zustand zu erreichen. Die Schau liefert keine Antwort auf diese Fragen. Sie bietet vielmehr eine Grundlage zur Reflektion und zur Auseinandersetzung. Dazu bedient sie sich zeitgenössischer Werke unterschiedlicher Medien. Anhand von Fotografien, Videoarbeiten, Audioinstallationen und skulpturalen Werken, liefert die Ausstellung Impulse und Denkanstöße. Im Mittelpunkt dieses Gedankenspiels stehen der Friede, die Harmonie und die Verständigung.

Die Ausstellung, die vom 22. November 2023 bis zum 6. Januar 2024 stattfindet, verwandelt die Stadt Brixen in einen Kunstpfad, der sowohl lokale als auch internationale Kunstpositionen präsentiert. Namentlich vertreten sind Maria Walcher, Yoko Ono, Valie Export, Karolina Gacke, Nazario Zambaldi, Michelangelo Pistoletto, David Černý, Valeria Stuflesser, Schmusechor, Nemanja Cvijanović, Sissa Micheli, Martin Rainer und Total Refusal.

„Der Parcours erstreckt sich über die Altstadt von Brixen und mischt zeitgenössische Kunst in den städtischen und sozialen Raum. Ziel ist es, einen vielfältigen Dialog über das Thema Frieden anzuregen, wobei die Kunstwerke als achtsame und sensible Dialogpartner zu verstehen sind“, erklärt Hannes Egger, der für die Kuratierung der Schau verantwortlich zeichnet.

„Die Via Illuminativa ist nicht nur eine Kunstausstellung, sondern auch ein Aufruf zum Nachdenken über die Welt, die wir gestalten wollen. Sie erinnert uns daran, dass Frieden und Verständigung gemeinsame Ziele sind, die wir als globale Gemeinschaft anstreben sollten“, betont Werner Zanotti Geschäftsführer von Brixen Tourismus.

Das Projekt wird vom Verein Südtirol Kultur in Auftrag von Brixen Tourismus und mit der freundlichen Unterstützung der Gemeinde Brixen und der Kulturabteilung des Landes Südtirol organisiert.

Mehr Informationen unter: www.brixen.org/weihnachten/weihnachten/via-illuminativa