Bücher für Wissensdurstige

Von: red

Ihr seid noch auf der Suche nach dem perfekten Geschenk für eure kulinarisch interessierten Lieben? Aber Bücher zum, über und mit dem Thema Essen haben sie bereits mehr als genug? Wie wäre es denn mit einem schicken Buch über ein ebenso schickes Getränk? Wir haben da zwei für euch entdeckt.

„Champagner“ von Peter Jauch

Das Weinanbaugebiet im Nordosten Frankreich ist eher eines der kleineren, dafür aber wohl das berühmteste: Die Champagne. Einzig die in dieser Region hergestellten Schaumweine dürfen den wohlklingenden Namen Champagner tragen. Aus gerade einmal 17 Dörfern kommen die Trauben für Champagner mit der höchsten Qualitätsstufe Grand Cru. In weiteren 42 Gemeinden wird Premier Cru gekeltert. Diese und tausende weitere Informationen rund um das perlige Getränk findet ihr in dem 368 Seiten dicken Werk. Der Autor Peter Jauch ist Gastronomie-Consultant und Tasting-Veranstalter, der gerne sein umfangreiches Wissen mit euch teilt. Er erklärt euch die Geschichte der großen, traditionellen Champagnerhäuser von ihren Anfängen bis heute. Daneben zeigt Jauch auch die aktuelle Entwicklung auf dem Markt. Und die ist überraschend jung, frisch und nachhaltig.

„Sake“ von Yoshiko Ueno-Müller

Das japanische Nationalgetränk wird aus Reis und Wasser gebraut. Der Herstellungsprozess ähnelt dabei stark dem von Bier. Und ähnlich wie Bier hat Sake eine riesige Vielfalt an Aromen, Texturen und Alkoholstärken. Die japanische Autorin Yoshiko Ueno-Müller betreibt gemeinsam mit ihrem deutschen Mann einen Importbetrieb mit eigenem Online-Shop für hochwertigen, exquisiten Sake. Ihr 304 Seiten starkes Werk beherbergt nicht nur ihr sehr fachkundiges Wissen, sondern auch opulente Fotografien. So ist es ein detailreicher Führer für alle, die sich für Sake und/oder japanische Kultur begeistern.