Chöre hüllen Brixen in eine Klangwolke

Von: luk

Brixen – Das Jubiläumsjahr des Südtiroler Chorverbandes steuert auf einen besonderen Höhepunkt zu, nämlich das Landessingen in Brixen, das heuer am Sonntag, den 13. Oktober 2024, um 10.00 Uhr mit einem Festgottesdienst im Brixner Dom eröffnet wird, an den ein Festakt um 11.30 Uhr auf dem Domplatz anschließt.

Das letzte Landessingen fand 2018 in Sterzing statt. Heuer ist Brixen mit seiner reichen Kultur Schauplatz für rund 60 Chöre, die das vielfältige Chorwesen im Land repräsentieren. Ab 13.00 Uhr singen sie in verschiedenen Kirchen, auf Plätzen und in Sälen in Brixen. Auf dem Domplatz werden die Chöre um 17.00 Uhr zum Abschluss einen großen gemeinsamen Chor bilden.

Das Landessingen wird auch heuer ein sichtbares Zeichen sein für die traditionsreiche Geschichte des Südtiroler Chorverbands, die Gemeinschaft der singenden Menschen in Südtirol und die Vielfalt der Chorkultur im Land. Verbandsobmann Erich Deltedesco ist überzeugt: „Das Landessingen ist eine Möglichkeit, die Schönheit des Chorgesangs nach außen zu tragen und den Menschen die Bedeutung des Singens zu vermitteln!“