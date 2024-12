Claudia-Augusta-Preis 2024: 31 wissenschaftliche Arbeiten prämiert

Von: mk

Bozen – 31 wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit Themen von lokalem Interesse befassen, wurden beim diesjährigen Claudia-Augusta-Preis ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung am 16. Dezember, an der Landesräte Marco Galateo und Christian Bianchi teilnahmen, im Kulturzentrum Trevi-Trevilab in Bozen wurden die Arbeiten vorgestellt. Sie stammen aus unterschiedlichen Bereichen wie Medizin, Forstwirtschaft, Kunstgeschichte, Linguistik, Geopolitik und Design. Organisiert wurde der Abend von der Landesbibliothek Claudia Augusta in Zusammenarbeit mit Alessandra Tortosa, Programmdirektorin der RAI Alto Adige.

“Mit Freude stellen wir ein wachsendes Interesse junger Menschen an unserem Land, unserem kulturellen, technologischen, wissenschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Leben fest”, betonte Valeria Trevisan, Direktorin der italienischsprachigen Landesbibliothek Claudia Augusta, die darauf verwies, dass die Bibliothek über 600 Diplom-, Doktor- und Spezialisierungsarbeiten gesammelt habe.

Landesrat Galato verlieh die Preise und appellierte dabei an die Preisträgerinnen und Preisträger, zum “innovativen Wachstum in unserem Land beizutragen. Dieser Preis würdigt nicht nur die Arbeit und das Engagement der jungen Generation, sondern ist auch ein Instrument, um die historischen und kulturellen Besonderheiten, die unser Gebiet einzigartig machen, bekannt zu machen.” Jede preisgekrönte Arbeit trage zum Verständnis der Identität bei und fördere das Zugehörigkeitsgefühl. Galateo sicherte gleichzeitig zusätzliche Mittel für den Claudia-Augusta-Preis 2025 zu.

Die Preisverleihung wurde von Studenten der Musikschule Vivaldi unter der Leitung von Roberta Carlini und Frediano Delladio musikalisch begleitet. Dies sind die Namen der ausgezeichneten Absolventinnen und Absolventen: Nicole Zambanin, Elga Fiamma Paccagnella, Giorgia Zogu, Silvia Romanin, Maria Zugliani, Fabio Zanderigo Jona, Federico Anselmi, Giacomo Biotti, Costanza Mariotti, Ruben Salerno, Terence Leone, Carolina Chizzali, Barbara Katerina Zanrosso, Fabio Zanon, Chiara Bonoldi, Camilla Corti, Andrea Pontalti, Verena Hilpold, Matteo Anderle, Michela Cocciardi, Emma Dal Prà, Matteo Vischi, Anna Kerschbaumer, Valentina Guariento, Diego Felipe Gonzalez Kendall, Eleonora Rachele Paccagnella, Giorgia Emeri Cinzia Crepaz, Chiara Falcin und Matthias Cologna.