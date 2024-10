Claudiana: Eröffnungsfeier des neuen akademischen Jahres

Welcome Day am Campus

Von: mk

Bozen – Mit einer feierlichen Zeremonie und einem runden Tisch zum Thema „Interprofessionalität und Gesundheit“ heißt das Universitäre Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe Claudiana in Bozen alle neuen Studierenden willkommen. Im Anschluss konnten sich die Neuinskribierten beim erstmals organisierten Welcome Day austauschen und kennenlernen.

Die Einschreibungen für das akademische Jahr 2024-2025 waren ein voller Erfolg. Sowohl beim neuen „Medicine and Surgery“-Studiengang in englischer Sprache als auch bei allen Bachelorstudiengängen gab es große Nachfrage: Den Studiengängen Logopädie, Dentalhygiene, Ergotherapie, Sanitätsassistenz, Physiotherapie und Ernährungstherapie. Besonders erfreulich ist der positive Trend bei den Einschreibungen im Studiengang Krankenpflege: Im Gegensatz zum Rest Italiens verzeichnete dieser einen Anstieg der Studierendenzahlen um 15 Prozent.

In ihren Begrüßungsreden betonten Prof. Mag. Dr. Dr. Klaus Eisendle, Präsident der Claudiana; Dr. Hubert Messner, Landesrat für Gesundheitsvorsorge und Gesundheit sowie Dr. Christian Kofler, der Generaldirektor im Südtiroler Sanitätsbetrieb ihre Freude über das große Interesse an den Gesundheitsberufen: „Wir freuen uns außerordentlich, dass sich so viele von Ihnen entschieden haben diesen Weg einzuschlagen. Es ist ein Zeichen von großer Verantwortung und Engagement, sich für einen Beruf zu entscheiden, der das Wohl anderer Menschen in den Mittelpunkt stellt. In einer Zeit, in der das Gesundheitswesen wichtiger denn je ist, sind junge, motivierte Studierende unverzichtbar. Ihre Entscheidung zeigt nicht nur Mut, sondern auch die Bereitschaft, einen bedeutenden Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.“

Im Fokus der Eröffnungsfeierlichkeiten stand das Thema „Interprofessionalität und Gesundheit“ welches an einem runden Tisch geleitet von Moderator Pietro Polidori von Dr.in Marianne Siller, Pflegedirektorin des Südtiroler Sanitätsbetriebes, Dr. Hubert Messner, Landesrat für Gesundheit, Dr. Pierpaolo Bertoli, Vize-Sanitätsdirektor, Dr.in Heike Wieser, Wissenschaftlerin bei ClaudianaResearch und Studierenden des Universitären Ausbildungszentrums Claudiana gemeinsam erörtert wurde.

Auf den interprofessionellen Ansatz setzt das Universitäre Zentrum auch beim anschließenden „Welcome Day“, der eigens für die neuen Studierenden organisiert wurde. Er bot den Erstsemestrigen nicht nur die Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen und kennenzulernen, sondern ermöglichte auch einen direkten Einblick in die interprofessionelle Zusammenarbeit, die in den Gesundheitsberufen von zentraler Bedeutung ist. Mit einer Reihe von Get-Together-Aktivitäten und informativen Angeboten wurden die Studierenden willkommen geheißen und hatten die Möglichkeit, sich bereits am ersten Tag mit dem Campus, der Institution und den vielseitigen Unterstützungsangeboten vertraut zu machen.

Das Ziel des Welcome Days war es, den neuen Studierenden von Anfang an ein Gefühl der Zugehörigkeit zu vermitteln und ihnen gleichzeitig wertvolle Einblicke in die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu geben, die in ihrem zukünftigen Berufsleben eine zentrale Rolle spielen wird. Die zahlreichen Aktivitäten und Präsentationen trugen dazu bei, dass sich die Studierenden schnell wohlfühlen und sich mit der Claudiana als ihrer Ausbildungsstätte identifizieren konnten.