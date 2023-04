Cusanus.Frauensalon informiert Frauen

Brixen – Im April findet der zweite Cusanus.Frauensalon statt. Anknüpfend an die Tradition der Frauensalons der Renaissance hat die Cusanus-Akademie begonnen, Themen anzustoßen und für Frauen einen Ort des Austausches und der Kommunikation zu schaffen. Am 12. April geht es um die finanzielle Absicherung der Frau im Alter. Zu Gast ist Johanna Vaja vom Pensplan Centrum.

Nach dem gelungenen Start mit dem Thema Mobbing am Arbeitsplatz steht nun die finanzielle Sicherheit der Frau im Alter im Mittelpunkt des zweiten Treffens. Es geht um die Frage, wie Frauen ihren Lebensstandard im Alter sichern können. „Dies wird für Frauen zunehmend ein brisantes Thema, da die Renten der Frauen durch Teilzeit und Unterbrechungen beim Einzahlen der Beiträge niedrig ausfallen“, erklärt Claudia Santer, Direktorin der Cusanus-Akademie. Bei der staatlichen Rente ist im Durchschnitt die Rente der Frauen nur halb so hoch aus wie jene der Männer. Deshalb wird die finanzielle Absicherung der Frau im Alter beim Frauensalon im April mit Mittelpunkt stehen. Denn je früher an die Zukunft gedacht wird, umso einfacher ist es, für eine gute Rente vorzusorgen. Zu Gast beim Cusanus.Frauensalon ist Johanna Vaja vom Pensplan Centrum. Sie wird erläutern, wie sich die spezielle Erwerbsbiografie der Frauen auf die Rente auswirkt und was Frau tun kann. „Gemeinsam wollen wir der Frage nachgehen, wie ich meinen Lebensstandard im Alter sichern kann“, sagt Claudia Santer.

Mit dem Cusanus.Frauensalon werden die Welt und die Anliegen von Frauen in den Fokus gerückt und damit Frauen in ihren jeweiligen Rollen gestärkt. Wie es sich für einen Frauensalon gehört, finden die Gespräche in einem entspannten Ambiente, mit Couch und Aperitif statt.

Cusanus.Frauensalon

Mittwoch, 12. April, 18 Uhr, mit Johanna Vaja, Präsidentin von Verwaltungs- und Aufsichtsrat der Gesellschaft Pensplan Centrum

Die Veranstaltungen sind frei zugänglich, wegen dem Aperitif wird um eine Anmeldung gebeten, info@cusanus.bz.it oder Tel. 0472 832 204