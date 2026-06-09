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Tagung in Brixen stärkt Ehrenamt und Pfarrgemeinderäte

“Damit Neues wachsen kann”

Dienstag, 09. Juni 2026 | 10:07 Uhr
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Von: mk

Brixen – Unter dem Motto „Damit Neues wachsen kann – Übergänge im Ehrenamt“ fand am Samstag, 6. Juni, eine gemeinsame Tagung von Caritas, Diözese Bozen-Brixen und der Cusanus-Akademie in Brixen statt. Im Mittelpunkt standen die Zukunft der Pfarreien, die bevorstehenden Pfarrgemeinderatswahlen sowie neue Perspektiven für freiwilliges Engagement.

Zahlreiche Ehrenamtliche und Verantwortliche aus Kirche und Caritas beschäftigten sich mit Fragen rund um Veränderung, Verantwortung und Gemeinschaft. Der italienische Psychosozial-wissenschaftler Ennio Ripamonti betonte dabei die Bedeutung von freiwilligem Engagement für Zusammenhalt und Wohlbefinden: „Freiwilligenarbeit ist ein Multiplikator von Wohlbefinden. Dort, wo Menschen ihre Erfahrungen teilen und ihre Geschichten erzählen, entstehen Vertrauen, Zugehörigkeit und Zukunft.“

Auch Reinhard Demetz, Leiter des Seelsorgeamtes der Diözese Bozen-Brixen, unterstrich die Chancen von Veränderung und gemeinsamer Verantwortung in den Pfarreien. Beim anschließenden „Marktplatz“ erhielten die Teilnehmenden Einblicke in Erfahrungen und Entwicklungen verschiedener Pastoralteams.

Die Tagung machte deutlich: Zukunft entsteht vor allem dort, wo Menschen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, Erfahrungen weiterzugeben und gemeinsam neue Wege zu gehen.

Die Veranstalter, die Dienststelle Pfarrcaritas und Freiwilligenarbeit der Caritas gemeinsam mit der Diözese Bozen-Brixen und der Cusanus-Akademie, zeigten sich erfreut über die große Beteiligung und die zahlreichen Impulse für die Zukunft des Ehrenamts in den Pfarreien.

Bezirk: Eisacktal

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