Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Deutsche Nina Zimmer wird neue Belvedere-Chefin
Nina Zimmer blickt einer neuen, großen Aufgabe entgegen

Deutsche Nina Zimmer wird neue Belvedere-Chefin

Donnerstag, 26. März 2026 | 12:59 Uhr
Dem Belvedere steht mit Nina Zimmer auch künftig eine Frau vor
APA/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: apa

Das Belvedere bleibt unter weiblicher Führung: Die gebürtige Münchner Kunsthistorikerin Nina Zimmer wird im Jänner 2027 auf Stella Rollig in der Funktion als Generaldirektorin folgen, die sich nach zehn Jahren an der Spitze des Hauses nicht mehr beworben hatte. Zimmer ist seit 2016 Direktorin des Kunstmuseum Bern und des Zentrums Paul Klee und war von der Findungskommission zur bestgeeigneten Kandidatin gekürt worden.

“Nina Zimmer vereint langjährige Führungserfahrung im Museumsbereich mit großer Souveränität im Umgang mit komplexen Strukturen und unterschiedlichsten Stakeholdern”, zollte Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) bei der Präsentation der Auserwählten seinen Respekt als “Star des Tages”. Im persönlichen Gespräch habe sie sehr glaubhaft ihre große Lust auf die Position vermittelt, machte der Minister deutlich.

“Museen als Räume der Auseinandersetzung”

“Ich trete diese Aufgabe in großem Respekt vor der beeindruckenden Arbeit von Stella Rollig an”, gab die am 20. März 1973 geborene Zimmer die verbal verteilten Rosen in Richtung ihrer Vorgängerin weiter, an deren Stärken sie anknüpfen wolle: “Ich bin nicht angetreten, um alles auf den Kopf zu stellen.” Ihr Grundkonzept sei dabei klar: “Das Belvedere mit seinen verschiedenen Häusern verstehe ich als offene Wissenslandschaft – und als einen Ort des Vertrauens.” Museen käme gerade in Zeiten des Umbruchs eine zentrale Rolle zu, seien sie doch “Räume, wo wir uns auseinandersetzen können über unsere Werte, der Vielstimmigkeit und damit auch Orte der Demokratie”.

Die Demokratie gelte angesichts aktueller Debatten um toxische Führungskulturen an der Spitze von Kultureinrichtungen auch für ihren eigenen Führungsstil. “Es ist mir ein Anliegen, dass es eine gute Arbeitskultur gibt”, so Zimmer. Deshalb brauche es im Haus entsprechende Institutionen und Instrumente – “und eine offene Feedback-Kultur, die ich leben möchte.”

Die gebürtige Münchnerin Zimmer ist deutsch-schweizerische Doppelstaatsbürgerin. Nach ihrem Studium der Kunstgeschichte, Romanistik und Medienwissenschaft in Göttingen und Bordeaux war sie von 2006 bis 2014 im Kunstmuseum Basel für die Abteilung Kunst des 19. Jahrhunderts und Moderne verantwortlich, bevor sie für zwei Jahre zu dessen Vizedirektorin aufstieg. Seit 2016 steht sie nun in Bern dem Kunstmuseum und dem Zentrum Paul Klee vor.

Wolfgang Bergmann bleibt für weitere fünf Jahre

An Zimmers Seite verbleibt für weitere fünf Jahre Wolfgang Bergmann auf seinem Posten des kaufmännischen Geschäftsführers und wird hier seine dritte Amtszeit antreten. Er soll somit federführend auch in Zukunft die anstehenden Umbauarbeiten im Oberen Belvedere verantworten.

“Wolfgang Bergmann ist ein Kenner des Hauses”, freute sich Minister Babler über die Kontinuität im Belvedere. “Es wird Sie nicht überraschen, dass ich meine Wiederbestellung für richtig halte”, übte sich Bergmann nicht in falscher Bescheidenheit: “Im Belvedere haben wir im letzten Jahrzehnt gezeigt, wie eine Kultureinrichtung Innovationsstärke mit Wachstum verbinden kann.”

Diesen Weg wolle man mit der finalen Umsetzung der beiden Großprojekte Belvedere Salzburg und dem neuen Besucherzentrum im Oberen Belvedere fortführen. “Wir können davon ausgehen, dass wir Herbst/Winter 2027 die Eröffnung in Salzburg haben”, zeigte sich Bergmann zuversichtlich. Und bezüglich des Visitor Centers werde man alsbald mit dem Ministerium über die Finanzierung weiter sprechen. “Uns ist völlig klar, dass das nächste Doppelbudget eines der leeren Kassen ist. Wir haben deshalb ein Finanzierungsmodell entwickelt, das diesen Zeitraum umschifft”, so Bergmann: “Wir sind ein Haus mit großer Finanzkraft.” Zentral sei, dass man mit der Planung und dem Bau nahtlos fortsetzen könne.

(S E R V I C E – www.belvedere.at)

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Pestizide auf Spielplätzen: Grasproben belastet
Kommentare
66
Pestizide auf Spielplätzen: Grasproben belastet
Tarife für Seniorenheim als Kostenfalle?
Kommentare
48
Tarife für Seniorenheim als Kostenfalle?
Meran will Wildwuchs bei E-Rollern und -Fahrrädern eindämmen
Kommentare
35
Meran will Wildwuchs bei E-Rollern und -Fahrrädern eindämmen
Trump ruft zur Wiederwahl von Orbán auf
Kommentare
32
Trump ruft zur Wiederwahl von Orbán auf
Luchs kehrt nach Südtirol zurück
Kommentare
27
Luchs kehrt nach Südtirol zurück
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 