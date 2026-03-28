Deutsche Schule: Rund 64.000 Einschreibungen fürs Schuljahr 2026/27

Von: mk

Bozen – Für das kommende Schuljahr 2026/27 wurden 63.919 Kinder und Jugendliche neu in einen Kindergarten oder eine Schule eingeschrieben, informiert die Deutsche Bildungsdirektion: Für den Kindergarten gab es 10.821 Einschreibungen. 20.332 Kinder werden im September die erste Klasse der Grundschule besuchen. Für 12.503 Schülerinnen und Schüler beginnt im Herbst die Zeit in der Mittelschule. In die unterschiedlichen Oberschulen des deutschen Bildungssystems in Südtirol haben sich 12.437 Jugendliche eingeschrieben. 7826 werden eine Berufsschule oder Fachschule besuchen.

Die Zahlen sind nicht zur Gänze vollständig: Es kann auch im Laufe des Kindergarten- und Schuljahres zu Schwankungen kommen, da auch während des Bildungsjahres Kinder aus unterschiedlichen Gründen neu in eine Klasse oder Kindergartengruppe aufgenommen werden können.

Die Zahlen beinhalten auch die Schülerinnen und Schüler der anerkannten Privatschulen in Südtirol.

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es einen leichten Anstieg der Einschreibungen: 63.173 Kinder wurden für das laufende Schuljahr 2025/26 angemeldet, 63.919 sind es insgesamt für das kommende Schuljahr 2026/27.