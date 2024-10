Von: mk

Bozen – Am Vorabend von Allerheiligen lädt Südtirols Katholische Jugend zur „Nacht der 1000 Lichter“ ein – ein Abend voller Spiritualität, Ruhe und Besinnung. Man kann sich von der besonderen Atmosphäre, dem Flackern der Lichter, der Musik und inspirierenden Texten verzaubern lassen.

In diesem Jahr gibt es erstmals ein neues Konzept: Gemeinden und Kirchen in ganz Südtirol sind eingeladen, „die Nacht der 1000 Lichter” vor Ort eigenständig zu organisieren. So kann diese besondere Feier nun an mehreren Orten parallel stattfinden, um möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu bieten, daran teilzunehmen. Veranstaltungsorte und Uhrzeiten:

Gries/Bozen, Stiftskirche Gries, 19.30 Uhr

Taisten, St. Georg Kirche, 19.30 Uhr

Welschnofen, St. Sebastian Kapelle, 19.00 Uhr

Sterzing, Pfarrkirche, 18.00 Uhr

Kurtinig, Pfarrkirche, 19.00 Uhr

Lichtenberg Pfarrkirche 19.00 Uhr

Tils St. Cyrill 18.00 Uhr

St. Jakob Altes Kirchleich 18.00 Uhr

Eine Karte mit allen Veranstaltungsorten ist hier zu finden: www.nachtder1000lichter.at

Die von Südtirols Katholischer Jugend organisierte Feier findet am 31. Oktober 2024 um 19.30 Uhr in der Stiftskirche Gries in Bozen statt. Besonders eingeladen sind Jugendliche, insbesondere die Firmbewerber, sowie alle Interessierten. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, den Abend im Innenhof des Klosters gemütlich ausklingen zu lassen. „Wir freuen uns schon sehr auf diesen besonderen Abend und hoffen, dass viele Menschen gestärkt wieder nach Hause gehen können“, erklärt Elisa Plaikner, dritte Landesleiterin von Südtirols Katholischer Jugend.