Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Ein Abend im Zeichen der Bienen
Naturfilm im Filmtreff Kaltern

Ein Abend im Zeichen der Bienen

Donnerstag, 12. Februar 2026 | 14:51 Uhr
Wildbienenarten sind in Europa immer stärker bedroht Bestäuben sym Biene
APA/APA/dpa/Silas Stein
Schriftgröße

Von: Ivd

Kaltern – Der Filmtreff Kaltern lädt gemeinsam mit dem Imkerverein Kaltern, der Bibliothek Kaltern und dem Bildungsausschuss Kaltern zu einem besonderen Naturfilmabend ein. Nächsten Freitag wird um 20.00 Uhr im Filmtreff Kaltern – Kino im Bahnhof der Film „Tagebuch einer Biene“ gezeigt. Der Eintritt ist frei.

Der Film nimmt das Publikum mit in die faszinierende Welt der Bienen. Mithilfe eindrucksvoller Makroaufnahmen erzählt Regisseur Dennis Wells den Lebensweg einer einzelnen Biene – von ihren ersten Flugversuchen bis zu ihren vielfältigen Aufgaben innerhalb des Bienenstocks. Dabei entsteht ein naher, fast poetischer Blick auf ein Tier, das klein wirkt, für das ökologische Gleichgewicht jedoch von zentraler Bedeutung ist.

Der Filmabend soll nicht nur beeindrucken, sondern auch zum Nachdenken anregen. Ziel ist es, das Bewusstsein für die wichtige Rolle der Bienen in der Natur zu stärken und ihre Verletzlichkeit sichtbar zu machen. Möglich wird die Veranstaltung durch die Zusammenarbeit mehrerer Kalterer Einrichtungen sowie durch die Unterstützung des Imkerbezirks Bozen–Unterland.

Begleitend zur Filmvorführung wird im Foyer des Kinos eine thematische Auswahl an Fachliteratur präsentiert. Der Ortsobmann des Imkervereins Kaltern sowie die Bibliothek Kaltern stellen Bücher und Informationsmaterial rund um Bienen, Imkerei und Biodiversität vor. So bietet der Abend nicht nur ein cineastisches, sondern auch ein informatives Erlebnis für alle Naturinteressierten.

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Kommentare
36
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Südtirols Arbeitnehmer sparen vor allem für Kinder und Notfälle
Kommentare
32
Südtirols Arbeitnehmer sparen vor allem für Kinder und Notfälle
Ratschings: Tourengeher auf Pisten bestraft
Kommentare
28
Ratschings: Tourengeher auf Pisten bestraft
Innerhalb nur einer Stunde: Zweimal Rodelgold in beiden Doppelsitzerbewerben
Kommentare
25
Innerhalb nur einer Stunde: Zweimal Rodelgold in beiden Doppelsitzerbewerben
Hakenkreuz-Koch rudert nach sieben Monaten zurück
Kommentare
24
Hakenkreuz-Koch rudert nach sieben Monaten zurück
Anzeigen
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 