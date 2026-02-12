Ein Abend im Zeichen der Bienen

Von: Ivd

Kaltern – Der Filmtreff Kaltern lädt gemeinsam mit dem Imkerverein Kaltern, der Bibliothek Kaltern und dem Bildungsausschuss Kaltern zu einem besonderen Naturfilmabend ein. Nächsten Freitag wird um 20.00 Uhr im Filmtreff Kaltern – Kino im Bahnhof der Film „Tagebuch einer Biene“ gezeigt. Der Eintritt ist frei.

Der Film nimmt das Publikum mit in die faszinierende Welt der Bienen. Mithilfe eindrucksvoller Makroaufnahmen erzählt Regisseur Dennis Wells den Lebensweg einer einzelnen Biene – von ihren ersten Flugversuchen bis zu ihren vielfältigen Aufgaben innerhalb des Bienenstocks. Dabei entsteht ein naher, fast poetischer Blick auf ein Tier, das klein wirkt, für das ökologische Gleichgewicht jedoch von zentraler Bedeutung ist.

Der Filmabend soll nicht nur beeindrucken, sondern auch zum Nachdenken anregen. Ziel ist es, das Bewusstsein für die wichtige Rolle der Bienen in der Natur zu stärken und ihre Verletzlichkeit sichtbar zu machen. Möglich wird die Veranstaltung durch die Zusammenarbeit mehrerer Kalterer Einrichtungen sowie durch die Unterstützung des Imkerbezirks Bozen–Unterland.

Begleitend zur Filmvorführung wird im Foyer des Kinos eine thematische Auswahl an Fachliteratur präsentiert. Der Ortsobmann des Imkervereins Kaltern sowie die Bibliothek Kaltern stellen Bücher und Informationsmaterial rund um Bienen, Imkerei und Biodiversität vor. So bietet der Abend nicht nur ein cineastisches, sondern auch ein informatives Erlebnis für alle Naturinteressierten.