Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Ein Fest für das Klavier
südtirol festival meran: Der Pianist Víkingur Ólafsson gastiert im Kursaal

Ein Fest für das Klavier

Mittwoch, 27. August 2025 | 12:12 Uhr
Víkingur Ólafsson, credit Deutsche Grammophon Kopie
Deutsche Grammophon
Schriftgröße

Von: mk

Meran – „Die Reife der Spätwerke bedeutender Künstler gleicht nicht der von Früchten. Sie sind gemeinhin nicht rund, sondern durchfurcht, gar zerrissen; sie pflegen der Süße zu entraten und weigern sich herb, stachlig dem bloßen Schmecken” – mit diesem Satz beginnt Theodor W. Adorno 1937 seinen Essay „Spätstil Beethovens”. Mit Beethovens später Sonate op. 109, die sich aus dem Korsett der Wiener Klassik löst, endet ein Programm, mit dem der isländische Pianist Víkingur Ólafsson in diesem Jahr durch die Konzertsäle der Welt tourt.

Am 28. August um 20.30 Uhr spielt er im Kursaal beim südtirol festival meran ein Klavierrecital, bevor er zwei Tage später – mit der gleichen Musik – bei den Salzburger Festspielen auftritt. Das Highlight-Konzert für alle Klavierfans beginnt mit einem kurzen Präludium aus Bachs „Wohltemperiertem Klavier” und der Beethoven-Sonate op. 90, die im Sommer 1814 auf dem Höhepunkt von dessen Popularität entsteht, also vor jener Zeit, in der sich der Komponist, isoliert durch den Verlust des Gehörs, jenseits von Hybris und Pomp in ein „Exil” zurückzieht. Auf eine für das Clavicembalo komponierte Bach-Suite, die 1731 als „Clavir-Übung” gedruckt wird, folgt dann – vor dem grandiosen Finale mit Beethovens Opus 109 – die fragmentarisch überlieferte Sonate D 566 in e-Moll von Franz Schubert.

Der isländische Pianist Víkingur Ólafsson ist einer der gefragtesten Künstler der Gegenwart. Publikum und Kritik begeistert er gleichermaßen mit tiefer Musikalität und richtungsweisenden Programmen. Seine Aufnahmen haben bis heute über eine Milliarde Streams erzielt und wurden vielfach ausgezeichnet, darunter mit dem Grammy als „Best Classical Instrumental Solo“ 2025 für seine Interpretation von Bachs Goldberg-Variationen, als „Album of the Year” vom BBC Music Magazine und mit drei Opus Klassik. Überdies erhielt Ólafsson den renommierten Rolf-Schock-Preis, Gramophones „Artist of the Year,” „Musical Americas Instrumentalist of the Year”, den Falkenorden seines Landes sowie den isländischen „Export Award”, der vom Staatsoberhaupt seiner Heimat verliehen wird.

www.meranofestival.com

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
Kommentare
138
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
“Etwas in mir ist zerbrochen”: Tamara Lunger zieht mit Kamel durch die Mongolei
Kommentare
46
“Etwas in mir ist zerbrochen”: Tamara Lunger zieht mit Kamel durch die Mongolei
Nordtiroler Schützen lassen auch Frauen ans Gewehr
Kommentare
41
Nordtiroler Schützen lassen auch Frauen ans Gewehr
Mehr Geld für öffentlichen Dienst:  Rahmen steht fest
Kommentare
35
Mehr Geld für öffentlichen Dienst:  Rahmen steht fest
Hand aufs Herz: Können wir noch genügsam leben?
Kommentare
24
Hand aufs Herz: Können wir noch genügsam leben?
Anzeigen
Die Schlümpfe – der große Kinofilm
Die Schlümpfe – der große Kinofilm
Ab 27. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 