Ein Kurs, der verbindet: Soziale Kompetenzen im Fokus

Von: mk

Bruneck – “Soziale Kompetenzen Intensivieren”, kurz SoKI, nennt sich das Bildungsangebot, an dem im vergangenen Schuljahr 12 Personen teilgenommen haben und sich nun über den erfolgreichen Abschluss freuen konnten. Das Kursangebot unterstützt Erwachsene mit psychischen Erkrankungen sowie Menschen mit psychosozialen Herausforderungen dabei, ihre persönlichen Stärken zu fördern und ihre Lebensqualität sowie Selbstbestimmung zu stärken. Zentrale Elemente dieses Projektes sind praktische Übungen, Selbstreflexion und der Austausch in der Gruppe.

Beim feierlichen Abschluss von SoKI am 26. Mai präsentierten die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer die Inhalte des Kurses und gestalteten ihren Beitrag vor rund 50 Gästen mit Offenheit und Freude. Der Landesdirektor der deutschsprachigen Berufsbildung Peter Prieth sowie Magdalena Lechner in Vertretung des Direktors der Sozialdienste Pustertal Patrick Psenner dankten den Absolventinnen und Absolventen für ihre Motivation und ihren Einsatz sowie den Mut, sich auf etwas Neues einzulassen.

Dieser Kurs war heuer zum zweiten Mal durchgeführt worden, und zwar an zehn Nachmittagen im Sozialzentrum Trayah in Bruneck. Mit viel Einsatz und Mut setzten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den Inhalten auseinander und erprobten diese in praktischen Übungen. Das Kurskonzept war im Vorjahr von Helga Huber gemeinsam mit Karl Kirchler entwickelt und erstmals umgesetzt worden. Bei der Abschlussveranstaltung im Trayah wurde nach dem plötzlichen Tod von Helga Huber im Jänner dieses Jahres ihrer gedacht. Ihr Engagement, ihre Begeisterung und ihr Einsatz wirken über ihren Tod hinaus und prägen den Kurs weiterhin, auch im gemeinsamen Weiterarbeiten an ihrer Idee, waren sich alle am Projekt SoKi Beteiligten einig.

Das Projekt “Soziale Kompetenzen Intensivieren SoKI” wird von der Koordinationsstelle Berufliche Weiterbildung in Zusammenarbeit mit der Bezirksgemeinschaft Pustertal organisiert. So haben auch gerade die gute Zusammenarbeit und enge Vernetzung der beiden Einrichtungen und der beteiligen Dienste zum guten Gelingen beigetragen. Aufgrund der positiven Erfahrungen soll das Angebot weitergeführt und das Konzept weiterentwickelt werden.