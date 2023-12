“Ein Schritt in die richtige Richtung”

Bozen – Papst Franziskus hat den Weg für die Segnung homosexueller Paare in der katholischen Kirche unter bestimmten Bedingungen geebnet. Dies geht aus einem Schreiben hervor, das der Vatikan am Montag in Rom veröffentlichte. Reaktionen dazu gibt es auch aus Südtirol

Künftig darf in der Katholischen Kirche die „Segnung von Paaren in irregulären Situationen und von gleichgeschlechtlichen Paaren“ erteilt werden, wenn diese darum bitten, „dass alles, was in ihrem Leben und ihren Beziehungen wahr, gut und menschlich gültig ist, durch die Gegenwart des Heiligen Geistes bereichert, geheilt und erhöht wird“ (31). Das Dokument betont zugleich, dass es sich dabei nicht um das traditionelle Ehesakrament handelt.

Die Katholische Frauenbewegung und die Katholische Männerbewegung bewerten diese Erklärung des Vatikans als einen kleinen ersten, aber wichtigen Schritt in die richtige Richtung und vertrauen darauf, dass dieser Weg weitergegangen und damit einer pastoralen Praxis der Rücken gestärkt wird.

Zugleich hoffen beide Organisationen, dass der Vatikan in Zukunft die Vielfalt von Lebensentwürfen grundsätzlich als Ausdruck göttlicher Liebe erkennt.